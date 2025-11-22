Η γοητεία των αναλογικών πορτρέτων

Από αστέρια του τσίρκου και ντραγκ περσόνες μέχρι την Μπριζίτ Μπαρντό και τον Ντέιβιντ Μπερν… Μια πρόσφατη φωτογραφική έκθεση στο Λονδίνο, με τίτλο «Wonderland – The Joy of Analogue: Portraits from 1955-1995», ανέδειξε τη δύναμη του ασπρόμαυρου φιλμ, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα εντυπωσιακών πορτρέτων, τραβηγμένων πριν από την ψηφιακή εποχή
«Κάρολ και Πιτ Τζόλι, το μικρό τσίρκο της Κάρολ», Φίσγκαρντ, 1974. O Πίτερ Λέιβερι φωτογραφίζει επί 50 χρόνια «κρυφές» πτυχές της ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που κυρίως τον τραβάει είναι το κοντράστ ανάμεσα στη λάμψη του σόου και των όσων συνηθισμένων και πεζών συμβαίνουν πίσω από τη σκηνή
Peter Lavery
Η γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό στα γυρίσματα της ταινίας του ΚριστιάνΖακ «Les Petroleuses», το 1971 στην Ισπανία 1971.
Terry O’Neill/Iconic Images
«Τζάσπερ», 1977. «Πέρα από την εκκεντρικότητά της, η Τζάσπερ ήταν ένα πολύ ντελικάτο πλάσμα», θυμάται η φωτογράφος για την ντραγκ Τζάσπερ, που είχε μετακομίσει από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας στο Λονδίνο και διέμενε σε ένα διαμέρισμα στη Λάντμπροουκ Γκρόουβ μαζί με μερικούς γκέι φίλους του. «Λίγα χρόνια μετά από αυτή τη φωτογράφιση άκουσα πως ο Τζάσπερ είχε πεθάνει σε πυρκαγιά σε ένα σπίτι στο Σίδνεϊ. Ενιωσα σοκ και θλίψη»
Jane England
