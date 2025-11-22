Η γοητεία των αναλογικών πορτρέτων

Από αστέρια του τσίρκου και ντραγκ περσόνες μέχρι την Μπριζίτ Μπαρντό και τον Ντέιβιντ Μπερν… Μια πρόσφατη φωτογραφική έκθεση στο Λονδίνο, με τίτλο «Wonderland – The Joy of Analogue: Portraits from 1955-1995», ανέδειξε τη δύναμη του ασπρόμαυρου φιλμ, περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα εντυπωσιακών πορτρέτων, τραβηγμένων πριν από την ψηφιακή εποχή

