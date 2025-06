Hyatt Regency Thessaloniki: Μαγικές κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα αστέρια

Όταν τα αστέρια γίνονται το φυσικό σκηνικό μιας κινηματογραφικής προβολής, η μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού αποκτά νέα διάσταση. Η μοναδική παράδοση του υπαίθριου σινεμά, ένας θεσμός βαθιά ριζωμένος στην ελληνική κουλτούρα, προσφέρει μια εμπειρία που ξεπερνά την απλή θέαση μιας ταινίας. Είναι ένα ταξίδι αισθήσεων που συνδυάζει την έβδομη τέχνη με το μεσογειακό βράδυ, προσελκύοντας κάθε χρόνο τόσο τους ντόπιους όσο και τους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Φέτος, για ακόμη μια φορά, το κορυφαίο πεντάστερο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης επαναπροσδιορίζει αυτή την αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια.

Το Hyatt Regency Thessaloniki εγκαινιάζει μια νέα σειρά κινηματογραφικών προβολών σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό. Κάθε Τετάρτη, από τις 11 Ιουνίου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, ο καταπράσινος χώρος δίπλα στην κρυστάλλινη εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου μεταμορφώνεται σε έναν προορισμό όπου η τέχνη του κινηματογράφου συναντά τις υψηλές γαστρονομικές απολαύσεις.

Πρόγραμμα Προβολών

Ταινίες για Παιδιά, oι προβολές ξεκινούν 21.00.

• 17/6: Minions – Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια

• 21/8: Ο Αλαντίν (1992) – Η κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney

• 4/9: Βαϊάνα 2 – Η συνέχεια της επιτυχημένης περιπέτειας της Disney

Μενού Μικρός Εξερευνητής

ένα χυμό,

ένα νερό,

μπάρα δημητριακών

ποπ κορν.

μίνι μπρεγκερ,

Μενού Μυστικός Πράκτορας

ένα χυμό,

ένα νερό,

μπάρα δημητριακών

ποπ κορν.

μίνι πίτσας,

Μενού Σαφάρι

ένα χυμό,

ένα νερό,

μπάρα δημητριακών

ποπ κορν.

μίνι χοτ ντογκ

Μενού Ταξίδι στον Γαλαξία

ένα χυμό,

ένα νερό,

μπάρα δημητριακών

ποπ κορν.

τοστ

Ταινίες για ενήλικες , oι προβολές ξεκινούν 21.3

11/6: Οδύσσεια με την Ζιλιέτ Μπινός και τον Ρειφ Φαινς

18/6: Τελειώνει με εμάς με την Blake Lively

2/7: The Gladiator 2 – Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του επικού έργου

9/7: LA LA LAND – Το βραβευμένο με Oscar μιούζικαλ

16/7: It’s Complicated με την Meryl Streep

23/7: Love Story με τον Ryan O’Neil

30/7: Mamma Mia – Το αγαπημένο μιούζικαλ

6/8: The Danish Girl

13/8: Το τέλειο χτύπημα

20/8: America America του Ηλία Καζάν

27/8: A Star is Born με την Lady Gaga

3/9: Η γέφυρα του ποταμού Κβάι

10/9: A Beautiful Mind

Περισσότερα από απλώς Σινεμά!

Εκτός από την απόλαυση των ταινιών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πιάτα από το βραβευμένο εστιατόριο του ξενοδοχείου, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον δίπλα στην πισίνα.

Το ειδικά διαμορφωμένο μενού που μπορεί κάποιος να απολαύσει κατά τη διάρκεια της προβολής περιλαμβάνει

FRANKFURT MENU

Hot dog με λουκάνικο Φρανκφούρτης

μουστάρδα, κέτσαπ και πατάτες τηγανιτές

Ποπ κορν

Νάτσος με σος τσένταρ

Αναψυκτικό ή μπύρα ή ποτήρι κρασί, Νερό

CALIFORNIA MENU

Κλασικό μπέργκερ με μοσχαρίσιο κιμά

μπέικον, ντομάτα, κρεμμύδι, άισμπεργκ

σος μπάρμπεκιου και πατάτες τηγανιτές

Ποπ κορν

Νάτσος με σος τσένταρ

Αναψυκτικό ή μπύρα ή ποτήρι κρασί ,Νερό

ROMA MENU

Πίτσα πεπερόνι

Με ντομάτα και μοτσαρέλα

Ποπ κορν

Νάτσος με σος τσένταρ

Αναψυκτικό ή μπύρα ή ποτήρι κρασί, Νερό

ASIAN MENU

Ανοιξιάτικα ρολά λαχανικών

με γλυκόξινη σάλτσα

Ποπ κορν

Νάτσος με σος τσένταρ

Αναψυκτικό ή μπύρα ή ποτήρι κρασί, νερό

Όλα τα εδέσματα παρασκευάζονται από την ομάδα σεφ του Hyatt Regency Thessaloniki, χρησιμοποιώντας φρέσκα, εποχιακά υλικά και εμπνευσμένες συνταγές που συμπληρώνουν ιδανικά την κινηματογραφική εμπειρία.

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Hyatt Regency Thessaloniki: Τηλέφωνο: +30 2310 401234 Email: [email protected]

Σχετικά με το Hyatt Regency Thessaloniki

Το Hyatt Regency Thessaloniki, το κορυφαίο πεντάστερο ξενοδοχείο της Βόρειας Ελλάδας, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 5 λεπτών από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακεδονία και 15 λεπτών από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει πολυτελή δωμάτια και σουίτες, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, εκτεταμένους κήπους, εξωτερικές πισίνες και άριστες εγκαταστάσεις για εκδηλώσεις.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Ακολουθεί το link της προπώλησης Cinema Nights | Hyatt Regency Thessaloniki | Εισιτήρια online! | More.com

Επικοινωνία: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 2310-401411

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News