Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη για 2-3 χρόνια ακόμη

Η Ουκρανία θα έχει ανάγκη από την οικονομική στήριξη της Ευρώπης για ακόμα δύο έως τρία χρόνια, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρς Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

«Επέμεινα ξανά σε αυτό το σημείο. Είπα στους ευρωπαίους ηγέτες ότι δεν πρόκειται να πολεμήσουμε για δεκαετίες, αλλά πρέπει να δείξουν ότι, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, θα είναι σε θέση να παρέχουν σταθερή οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει νωρίτερα [από δύο – τρία χρόνια], αλλά θα χρειαστούν και χρήματα για την ανοικοδόμηση», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι ελπίζει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πιέσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ώστε το Πεκίνο να περιορίσει την υποστήριξή του προς τη Μόσχα και τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων – οι ηγέτες ΗΠΑ – ΚΙΝΑΣ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διμερή εμπορική συμφωνία.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι μια από τις ισχυρές κινήσεις του [Τραμπ], ειδικά εάν μετά από τις αποφασιστικές κυρώσεις η Κίνα είναι πρόθυμη να μειώσει τις εισαγωγές της» είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις κυρώσεις που επέβαλε την περασμένη εβδομάδα η Ουάσιγκτον σε βάρος δύο μεγάλων ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος σε ορισμένους τομείς, παρά τις μεγάλες απώλειες, και χωρίς να έχει σημειώσει για την ώρα κάποια σημαντική πρόοδο.

Προτεραιότητα του Κρεμλίνου παραμένει η κατάληψη της περιοχής του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Τις τελευταίες ημέρες, η πίεση έχει αυξηθεί στην πόλη Ποκρόφσκ, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και μήνες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, «τον κύριο στόχο των Ρώσων».

