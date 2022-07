Ζελένσκι: Τώρα δεν είμαστε πια κοντά, είμαστε μαζί με την ΕΕ

Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ενωση πλέον πορεύονται «μαζί», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, μία εβδομάδα μετά την αποδοχή της υποψηφιότητας της χώρας του από τις Βρυξέλλες.

«Τώρα, δεν είμαστε πια κοντά. Τώρα είμαστε μαζί», τόνισε ο Ζελένσκι σε ομιλία του στο ουκρανικό κοινοβούλιο –όπου μία σημαία της ΕΕ τοποθετήθηκε δίπλα στην ουκρανική–, χαιρετίζοντας την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην ιστορία των σχέσεων της χώρας του με την ΕΕ. Πρόκειται για «μια μεγάλη τιμή και μια μεγάλη ευθύνη», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δουλειά που πρέπει να γίνει προκειμένου να υλοποιηθούν οι «φιλοδοξίες» της Ουκρανίας.

🇪🇺🇺🇦 The flag of the #EU brought to the plenary session hall of the Verkhovna Rada of #Ukraine! During the ceremonial introduction of the flag of the EU, @r_stefanchuk added: "The flag of the European Union suits the Verkhovna Rada of Ukraine. Both in color and in meaning." pic.twitter.com/WoND6GHg1R — Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) July 1, 2022

honorary introduction of the flag of the European Union into the hall of the Verkhovna Rada of Ukraine during the speech of the President of the European Commission @vonderleyen and the President of Ukraine @ZelenskyyUa Volodymyr Zelenskyi @verkhovna_rada pic.twitter.com/uvh9JceBrD — Olena (@Ole_Kondratiuk) July 1, 2022

«Καλύψαμε μια διαδρομή 115 ημερών για να αποκτήσουμε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και η διαδρομή μας προς την ένταξη δεν θα πρέπει να πάρει δεκαετίες. Οφείλουμε να πάρουμε γρήγορα το δρόμο», είπε ακόμη ο ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Η Ουκρανία μάχεται (…) για να είναι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία ζήτησε επισήμως την ένταξή της στην ΕΕ πέντε ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Τα 27 μέλη της ΕΕ έκαναν δεκτή την υποψηφιότητά της στις 23 Ιουνίου.

Ο Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ υπέγραψαν μια κοινή δέσμευση συμβολίζοντας την ενότητα των τριών κλάδων της εξουσίας στις προσπάθειές τους για ένταξη στην ΕΕ.

A new history of #Ukraine and the #EU has begun. We are not side by side now, we are together now. Not two neighbors, between which are borders and barriers, but one European family, which has common values and a common destiny. #StandWithUkraine #UkraineisEurope pic.twitter.com/q5mYAQ2yWa — Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) July 1, 2022

In the Statement, the three branches of government pledge to be committed to the values ​​of the #EuropeanUnion, based on respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and human rights, in particular, the rights of persons belonging to minorities. pic.twitter.com/9BWgdC3bci — Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) July 1, 2022

Ωστόσο, όπως σημείωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια, όπως δείχνουν τα παραδείγματα της Τουρκίας και χωρών των Βαλκανίων, κυρίως εξαιτίας των αυστηρών κριτηρίων αναφορικά με το κράτος δικαίου και την οικονομία των υποψήφιων χωρών.

Φον ντερ Λάιεν: Πιστεύω στο ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας

Νωρίτερα, στο ουκρανικό κοινοβούλιο είχε απευθυνθεί η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία τόνισε πως πιστεύει «στο ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας».

Πρόκειται για «το δικό σας μέλλον και μόνο εσείς μπορείτε να το πραγματοποιήσετε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη χώρα προς το καλύτερο και αυτή θα είναι η απόλυτη νίκη σας. Μια ελεύθερη και ζωντανή Ουκρανία. Μια κυρίαρχη Ουκρανία, που επιτέλους επανενώθηκε με την ευρωπαϊκή μας οικογένεια», υπογράμμισε.

Αναφερθείσα στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, η πρόεδρος της Κομισιόν διαβεβαίωσε, εξάλλου, πως «η Ευρώπη θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», στον οποίο, όπως είπε «οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται γενναία». «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επικρατήσετε», διεμήνυσε η ευρωπαία αξιωματούχος.

Thank you President @ZelenskyyUA for inviting me to address this special session of @ua_parliament. Ukrainians are fighting back bravely. Europe will do everything in our power to help Ukraine win this war. And we will not rest until you prevail.

https://t.co/fQgNeN9ryy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

I believe in Ukraine’s European future. It is your future and only you can make it happen. You can change this country for good and this will be your ultimate victory. A free and vibrant Ukraine. A sovereign Ukraine, finally reunited with our European family. pic.twitter.com/HB3DvP0ykz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022

