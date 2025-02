Ζελένσκι σε Βανς: Κοινό σχέδιο πριν από τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την Παρασκευή, σε συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ότι η χώρα του θέλει «εγγυήσεις ασφαλείας» και ένα κοινό σχέδιο ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας πριν προχωρήσει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν, μετά από μια συζήτηση διάρκειας μίας ώρας στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, ότι απαιτούνται περαιτέρω διαβουλεύσεις ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επίτευξης κοινής αντίληψης. «Πρέπει να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο για το πώς θα σταματήσουμε τον Πούτιν και θα τερματίσουμε τον πόλεμο» τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Guardian ο ουκρανός πρόεδρος φαινόταν ικανοποιημένος που, από κοινού με τους ευρωπαίους ηγέτες, κατάφεραν να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική και συνεργατική προσέγγιση. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από μια ιδιαίτερα ανησυχητική εβδομάδα για το Κίεβο, καθώς ο Τραμπ φαινόταν να προσφέρει μονομερείς και ανεπιφύλακτες παραχωρήσεις προς τον ρώσο πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι φαίνεται επίσης να επιβράδυνε τη διαδικασία που είχε προαναγγελθεί ως άμεση έναρξη συνομιλιών με τον Πούτιν. Πρόσθεσε πως όταν συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του –τον οποίο αποκάλεσε ψεύτη– τίποτα δεν θα πρέπει να έχει αποκλειστεί από τη συζήτηση.

Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Βανς χαρακτήρισαν τη συνομιλία τους «καλή» και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά στο μέλλον. «Η πρώτη μας συνάντηση, αλλά σίγουρα όχι η τελευταία» σημείωσε ο ουκρανός πρόεδρος. Ο Βανς ανέφερε ότι θα γίνουν περισσότερες συνομιλίες «τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες» – ένα πιο εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα που ίσως καθησυχάσει τους φόβους ότι το Κίεβο θα εξαναγκαζόταν σε επίσημες διαπραγματεύσεις.

Ο Βανς, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό προεδρικό απεσταλμένο για τη Ρωσία και την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες οποιουδήποτε ειρηνευτικού σχεδίου, λέγοντας: «Θέλω να διατηρήσω την ευελιξία ώστε οι διαπραγματευτές και οι ομάδες μας να μπορέσουν να φέρουν αυτή τη διαδικασία σε μια υπεύθυνη ολοκλήρωση».

