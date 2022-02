Ζελένσκι: Να γιορτάσουμε την 16η Φεβρουαρίου σαν ημέρα ενότητας

Σε μια από τις πιο δραματικές στιγμές της κρίσης, με πολλούς πλέον να εκτιμούν ότι η πολεμική σύρραξη είναι θέμα λίγων ημερών να ξεσπάσει, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακήρυξε «ημέρα ενότητας» την Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή την ημέρα που πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως πιθανή για να εξαπολύσει η Ρωσία μια επίθεση.

«Μας είπαν ότι η 16η Φεβρουαρίου θα είναι η ημέρα της επίθεσης. Εμείς θα την μετατρέψουμε σε ημέρα ενότητας» είπε ο ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς το έθνος, καλώντας τους Ουκρανούς να υψώσουν την ουκρανική σημαία. Αργότερα, πάντως, διευκρινίστηκε ότι η αναφορά σε συγκεκριμένη ημέρα ήταν απλώς ειρωνική…

BREAKING: Office of Ukraine's president says his statement that Wednesday will be 'day of attack' was said with irony

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 14, 2022