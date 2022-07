Ζελένσκι: Καθήκον του δημοκρατικού κόσμου η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι «το κοινό καθήκον ολόκληρου του δημοκρατικού κόσμου», δήλωσε τη Δευτέρα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την έναρξη της διάσκεψης στο Λουγκάνο της Ελβετίας, η οποία αναμένεται να χαράξει τα περίγραμμα της μελλοντικής ανοικοδόμησης της εμπόλεμης χώρας.

«Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι το κοινό καθήκον όλου του δημοκρατικού κόσμου», δεδομένης της αντιδημοκρατικής στάσης της Ρωσίας, όπως ανέφερε, αλλά και «η πιο σημαντική συμβολή στην ειρήνη στον κόσμο», δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας που μεταδόθηκε μέσω βίντεο ενώπιον των μετεχόντων στη διάσκεψη. Διότι «όσο παραμένουν τα ερείπια, παραμένει και ο πόλεμος. Οσο ο επιτιθέμενος μπορεί να ελπίζει ότι θα καταστρέψει το ίδιο το θεμέλιο της ζωής, δεν θα υπάρχει μακρά ειρήνη».

Ομως «μπορούμε να αποδείξουμε ότι ο δημοκρατικός κόσμος είναι ισχυρότερος, η Ευρώπη είναι πιο ισχυρή, ότι οι αξίες μας δεν μπορούν να ηττηθούν. Και σίγουρα θα το κάνουμε», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Επισημαίνεται ότι σχεδόν χίλιοι αξιωματούχοι από χώρες-συμμάχους της Ουκρανίας –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα–, διεθνείς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα συναντώνται στο Λουγκάνο της Ελβετίας, τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίγκαλ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ και μια αντιπροσωπεία 100 ατόμων έφτασαν ήδη από την Κυριακή στο Λουγκάνο. Ο Σμίγκαλ δήλωσε στη διάσκεψη πως η Ουκρανία χρειάζεται 750 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα σχέδιο ανάκαμψης στον απόηχο της ρωσικής εισβολής. Ο ίδιος είπε ότι έχουν σημειωθεί άμεσες ζημιές άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές από τη ρωσική εισβολή.

Ο πρόεδρος της Ελβετίας Ινιάτσιο Κασίς, ο οποίος είναι ο συνοικοδεσπότης με τον Ουκρανό ομόλογό του αυτής της διάσκεψης, έκρινε από την πλευρά του ότι η ανοικοδόμηση και οι μεταρρυθμίσεις «δεν ανταγωνίζονται η μία την άλλη». «Αλληλοενισχύονται», πρόσθεσε ο Κασίς, ο οποίος ζήτησε να συνεχιστούν, παρά τον πόλεμο, οι προσπάθειες κατά της διαφθοράς και να διασφαλιστεί η λειτουργία της δικαιοσύνης. Η διάσκεψη του Λουγκάνο πρέπει να οδηγήσει σε «μια αποτελεσματική πολιτική διαδικασία», υπογράμμισε ο Ελβετός πρόεδρος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε την ομιλία της με τη φράση με την οποία ο Ζελένσκι κλείνει, συνήθως, τις ομιλίες του από την έναρξη του πολέμου και ύστερα, και η οποία έχει καταστεί συνώνυμη της εκδήλωσης αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό: «Slava Ukraini» (σ.σ. «Δόξα στην Ουκρανία»).

Κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησής της ήταν η στόχευση για την οικοδόμηση μίας «καλύτερης» Ουκρανίας από αυτή που υπήρχε προπολεμικά. Σύμφωνα με την ίδια:«Η Ουκρανία μπορεί να αναδυθεί από όλα αυτά στην πορεία προς μια ισχυρότερη, πιο σύγχρονη χώρα, με ισχυρότερο δικαστικό σύστημα και θεσμούς, με επιτυχίες στον αγώνα κατά της διαφθοράς, αλλά και μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή οικονομία και πιο ανθεκτική».

«Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας τους (σ.σ. των Ουκρανών) είναι και δικός μας αγώνας και γι’ αυτό βοηθάμε την Ουκρανία να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα κερδίσει την ειρήνη που αναμφίβολα θα έρθει», τόνισε ακόμη η πρόεδρος της Κομισιόν.

