Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι για άμεσες συνομιλίες υπό την ισχυρή ηγεσία του Τραμπ»

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με φόντο την πρωτοφανή σύγκρουση της προηγούμενης Παρασκευής στον Λευκό Οίκο, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη πως είναι έτοιμος να εργαστεί «υπό την ισχυρή ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ, για να επιτευχθεί η ειρήνη.

Αναφερόμενος στην εντονότατη αντιπαράθεση που είχε με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς μπροστά στις κάμερες, ο ουκρανός ηγέτης σχολίασε πως «είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο».

«Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία μας να είναι εποικοδομητικές», έγραψε o oυκρανός ηγέτης στο X σε μία σειρά δηλώσεων που ερμηνεύεται ως μία προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίες του Κιέβου με τον Λευκό Οίκο.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025