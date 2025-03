Ζελένσκι από το Ελσίνκι: Να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο εφαρμογής της εκεχειρίας

Λίγη ώρα μετά την «υπόσχεση» του Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα επιτεθεί σε ουκρανικές υποδομές για 30 ημέρες, ρωσικοί πύραυλοι και drones έπληξαν τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της εφαρμογής της συμφωνίας μερικής εκεχειρίας ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι ο βασικός παράγοντας ελέγχου», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι θα συνομιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη, την επομένη της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν.

«Σήμερα θα έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο Τραμπ και θα συζητήσουμε τα επόμενα στάδια», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στο Ελσίνκι, ενώ απηύθυνε προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις απέναντι στην Μόσχα.

«Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποδεχθούμε την παραμικρή υποχώρηση στο θέμα της βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά αντίθετα η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να ενισχυθεί».

Ο Στουμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν οφείλει να απαντήσει με «ναι ή όχι» και χωρίς όρους στην πρόταση για εκεχειρία που παρουσίασε ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν παρά δύο τρόποι απάντησης στην πρόταση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών: “ναι” ή “όχι”, χωρίς “αλλά” και χωρίς όρους», είπε ο φινλανδός πρόεδρος.

Μονάδες της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας κατέρριψαν 72 από τα 145 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν τη νύχτα, ανακοίνωσε η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 56 ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα χάθηκαν, χρησιμοποιώντας ορολογία που αφήνει να εννοηθεί ότι ο ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για να τα εξουδετερώσει.

«Το πρωί της 19ης Μαρτίου, ο εχθρός επιτέθηκε κατά του ενεργειακού συστήματος στην περιοχή του Ντνιπροπετρόβσκ με drones. Υπάρχουν τομείς χωρίς ηλεκτροδότηση, αλλά τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά», ανακοίνωσε στο Telegram η σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia.

Συνολικά, κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε έξι πυραύλους και 145 drones κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας ζημιές σε δύο νοσοκομεία.

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο κατήγγειλε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε «μεγάλης κλίμακας επίθεση» κατά «μη στρατιωτικών υποδομών, κατοικιών καθώς και εγκαταστάσεων υγείας, τρομοκρατώντας τις πόλεις».

«Η απάντηση πρέπει να είναι αποφασιστική: σφοδρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία, στενότερη συνεργασία με τους συμμάχους και ενισχυμένες δεσμεύσεις στον τομέα της ασφάλειας», πρόσθεσε η ίδια.

Μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, οι Ουκρανοί απάντησαν εξαπολύοντας drones εναντίον ρωσικών στόχων.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 57 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες διάφορων ρωσικών περιφερειών τη νύχτα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Τα 35 από τα ουκρανικά drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της παραμεθόριας περιφέρειας Κουρσκ και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες Αριόλ, Τούλα, Μπριάνσκ και στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Παράλληλα, επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στο χωριό Καβκάζσκαγια, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

