Ζαπορίζια: Οι Ουκρανοί ανατίναξαν τρένο με καύσιμα για τον ρωσικό στρατό

Οι Ουκρανοί, δρώντας πίσω από τις γραμμές του εχθρού, κατέστρεψαν, κατά τη διάρκεια περίπλοκης επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν ο στρατός και υπηρεσίες πληροφοριών, τρένο που μετέφερε καύσιμα στα ρωσικά στρατεύματα στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, θέτοντας επίσης εκτός λειτουργίας τη σιδηροδρομική διαδρομή.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, χρησιμοποιήθηκαν πυροβολικό μακράς εμβέλειας και drones αναγνώρισης και εφόρμησης.

Αρχικά ανατινάχθηκε από ομάδα δολιοφθοράς τμήμα των σιδηροτροχιών μπροστά στον συρμό 40 βαγονιών, ανέφεραν τα ΜΜΕ που επικαλέστηκαν τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών HUR. Κατόπιν η μηχανή στοχοποιήθηκε με πύραυλο που εκτοξεύτηκε από HIMARS και drones εφόρμησης έπληξαν πολλά από τα βαγόνια, που καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

On December 14, the SBU, together with the Tavria Special Operations Command, the Ukrainian Special Operations Command, the Ukrainian Special pic.twitter.com/6wl5FX5D3w

🇺🇦🔱💥 Minus 40 fuel tanks worth $4 million: SBU together with the Defense Forces destroyed an enemy train in Zaporizhia

Η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα δημοσιοποίησε στον ιστότοπό της βίντεο από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα αναγνώρισης που εικονίζει τον φλεγόμενο συρμό.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν να χτυπηθεί ο «ανεφοδιασμός» των ρωσικών δυνάμεων με καύσιμα που μεταφέρονταν από την Κριμαία «στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές στην (περιφέρεια) Ζαπορίζια», ανέφερε η HUR.

Ukrainian14th UAS regiment hit a Russian fuel train that had 40 fuel tanks by using Switchblade 600 Drones (Oleksiivka, Zaporizhia Oblast) pic.twitter.com/XUnsXCmAwP

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 70% της περιφέρειας. Εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού δήλωσε τον περασμένο μήνα πως η Μόσχα αναμένεται να αρχίσει σύντομα συντονισμένες επιθετικές επιχειρήσεις στη Ζαπορίζια .

Ελέγχουν επίσης περίπου το 70% της έκτασης της γειτονικής περιφέρειας της Χερσώνας και το 80% των δυο περιφερειών του Ντονμπάς -στην ανατολική Ουκρανία- που αποτελεί το κύριο μέτωπο του πολέμου.

As it became known, on 14.12.2024, the #Ukrainian Defense Forces carried out an operation to destroy the logistics of the #Russian occupation forces in the Zaporizhia region.

Thus, at 15:30, a special purpose reconnaissance group carried out sabotage on the railway by detonating… pic.twitter.com/S73BvHvY11

— Ostap Bender (@Brestav) December 15, 2024