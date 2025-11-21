ΥΠΠΟ: Εργα ανάδειξης και αποκατάστασης του ναού του Απόλλωνα Οπλίτη στη Θεσσαλία

Ενα σημαντικό έργο προστασίας και ανάδειξης του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα Οπλίτη στην Αρχαία Μητρόπολη Καρδίτσας, ενός από τα πιο σπουδαία και καλύτερα σωζόμενα μνημεία της Θεσσαλίας, δρομολογεί το υπουργείο Πολιτισμού.

Μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων προχωρούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης, ενώ παράλληλα ενισχύεται η πυροπροστασία και η αντιπλημμυρική θωράκιση του αρχαιολογικού χώρου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.485.000 ευρώ, αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η Αρχαία Μητρόπολη, που ιδρύθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και κατοικήθηκε έως τον 6ο αιώνα μ.Χ., υπήρξε οικισμός με ιστορικό ρόλο τόσο στην ελληνιστική όσο και στη ρωμαϊκή περίοδο. Μνημονεύεται από σημαντικούς συγγραφείς της αρχαιότητας, από τον Καίσαρα και τον Στράβωνα μέχρι τον Προκόπιο, που αναφέρεται σε επισκευές των οχυρώσεων επί Ιουστινιανού.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τον ναό του Απόλλωνα Οπλίτη ως το καλύτερα σωζόμενο μνημειακό ναό της αρχαιότητας στη Θεσσαλία, χρονολογούμενο στον 6ο αιώνα π.Χ., και υπογράμμισε τη σημασία του ως δείγμα δωρικής αρχιτεκτονικής, ισομεγέθους του ναού του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας.

Επισήμανε ότι από το μνημείο προέρχονται εξαιρετικά ευρήματα, με κορυφαίο το ακέραιο χάλκινο άγαλμα οπλίτη – το λατρευτικό άγαλμα του Απόλλωνα – το οποίο ταυτίστηκε από επιγραφή που βρέθηκε στο εσωτερικό του ναού.

Οπως ανέφερε, στόχος του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του μνημείου με ήπιο σχεδιασμό και τεχνολογικές μεθόδους φιλικές προς το φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον.

Ο ναός έχει αποτελέσει αντικείμενο αναλυτικής μελέτης από τον ακαδημαϊκό Μανώλη Κορρέ, ο οποίος επισημαίνει τον ιδιαίτερο τυπολογικό χαρακτήρα του κτιρίου, που συνδυάζει στοιχεία ναού και τελεστηρίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα δωρικά κιονόκρανα από ψαμμίτη, διακοσμημένα με ανάγλυφα μοτίβα λωτού, σπάνια στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, το μνημείο παρουσιάζει σοβαρές φθορές, έντονες καθιζήσεις και ζημιές από αρχαιοκαπηλική δράση του 1993, γεγονός που καθιστά επιτακτικές τις εργασίες στερέωσης.

Οι προγραμματισμένες επεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των θεμελίων και των εδαφών, την επανατοποθέτηση λίθων του θεμελιοτοιχοβάτη, των ορθοστατών και των στυλοβατών, καθώς και την αποκατάσταση του αρχαίου ιερού χώρου με κατάργηση της νεότερης ανατολικής περίφραξης και της γειτονικής αγροτικής οδού. Παράλληλα, θα εντοπιστεί η ακριβής θέση και τυχόν διατηρούμενη βάση του βωμού.

Στη μελέτη συντήρησης επικεντρώνεται η αντιμετώπιση των σοβαρών φθορών στο εσωτερικό του σηκού, όπως το λατρευτικό βάθρο που βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση και θα συντηρηθεί μαζί με την αναθηματική στήλη. Ο ωμοπλίνθινος διαχωριστικός τοίχος και τα θρανία παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο κατάρρευσης και προβλέπονται ήπιες στερεωτικές παρεμβάσεις, καθαρισμοί και σφράγιση ρωγμών.

Στον τομέα της πυροπροστασίας, εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές, υπόγεια δεξαμενή νερού και φορητούς πυροσβεστήρες, ενώ στο κτίριο εξυπηρέτησης επισκεπτών προστίθεται φωτισμός ασφαλείας και σαφής σήμανση οδεύσεων διαφυγής.

Για την αντιπλημμυρική προστασία, προβλέπονται δύο νέες τάφροι συλλογής επιφανειακών υδάτων, που θα διοχετεύουν τις απορροές προς τον ποταμό Γαβρία και υφιστάμενους αγωγούς. Η αντιπλημμυρική θωράκιση προτείνει επεμβάσεις τοπικής εμβέλειας, με την κατασκευή δύο τάφρων Α και Β για τη σύλληψη των εξωτερικών απορροών.

Η τάφρος Α καταλήγει στον ποταμό Γαβρία, ενώ η τάφρος Β καταλήγει σε υπόγειο αγωγό που εκβάλλει στην υφιστάμενη τάφρο από την δεξαμενή της λίμνης Πλαστήρα.

Η ανασκαφή του ναού, που ξεκίνησε το 1994 και συνεχίζεται συστηματικά, έχει αποκαλύψει πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία και την αρχιτεκτονική του μνημείου. Μετά από απαλλοτριώσεις, ο ευρύτερος χώρος έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός και τα σωζόμενα κατάλοιπα του ναού προστατεύονται με μεταλλικό στέγαστρο.

Το έργο που ξεκινά τώρα φιλοδοξεί όχι μόνο να διαφυλάξει ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Θεσσαλίας, αλλά και να το καταστήσει προσβάσιμο και επισκέψιμο με ασφάλεια, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και τη διαχρονική σημασία της Αρχαίας Μητρόπολης.

