Υποβρύχιο Titan: Ανασύρθηκαν συντρίμμια του μοιραίου βαθυσκάφους

Τα πρώτα συντρίμμια από το μοιραίο υποβρύχιο Titan που πήρε μαζί του στον θάνατο πέντε άτομα έφτασαν στην στεριά.

Τα συντρίμμια περισυνελέγησαν από τον βυθό κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού από το πλοίο Horizon Arctic.

Μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά με γερανούς από το πλοίο και φορτώθηκαν σε φορτηγά. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου δέκα κομμάτια, ανάμεσα τους και το φινιστρίνι του υποβρυχίου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

More debris being placed on another truck – a larger piece with wiring visible pic.twitter.com/p2xer27Q4Y

— Heather Gillis (@HeatherMGillis) June 28, 2023