Υπουργική Σύνοδος Ευρωπαίων και Αράβων στο Παρίσι για τη Γάζα

Υπουργική Σύνοδος για τη Γάζα συγκαλείται στο Παρίσι με τη συμμετοχή κορυφαίων διπλωματών από αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες, και στόχο να χαρτογραφηθεί η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ -κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και αφοπλισμός της Χαμάς- αλλά και να αποτυπωθεί η συλλογική δέσμευση των κρατών.

Παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες Αιγύπτου–Ισραήλ–Χαμάς, οι υπουργοί θα συζητήσουν για διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, μεταβατική διακυβέρνηση, ανθρωπιστική βοήθεια/ανοικοδόμηση και στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ χώρες όπως η Ιταλία δηλώνουν ετοιμότητα συνεισφοράς (π.χ. καραμπινιέρι για εκπαίδευση αστυνομικών δυνάμεων).

Η παρουσία των ΗΠΑ παραμένει ανοιχτή, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν θα παραστεί λόγω shutdown, αν και εξετάζεται εκπροσώπηση από άλλον αξιωματούχο.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, επειδή τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι έχει περιορίσει τη λειτουργία της, λόγω του shutdown.

Ωστόσο, την έντονη ενόχλησή του εξέφρασε το Ισραήλ για τη γαλλική πρωτοβουλία. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατήγγειλε «απόπειρα διεθνοποίησης» της σύγκρουσης, χαρακτήρισε τη χρονική στιγμή «ανώφελη και επιζήμια» και προειδοποίησε ότι «τίποτα δεν θα αποφασιστεί για το Ισραήλ χωρίς το Ισραήλ», εκφράζοντας δυσφορία και για την πρόσκληση κυβερνήσεων που θεωρεί «εχθρικές».

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα, «θα γίνει κυρίως αναφορά στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανοικοδόμηση, τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη στήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή και στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας» ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι υπουργοί θέλουν επίσης να επισημάνουν «τη στήριξή τους» στο σχέδιο που πρότεινε ο Τραμπ και «να προσδιορίσουν τους όρους της συλλογικής δέσμευσής τους», εξήγησαν οι ίδιες πηγές.

«Αυτές τις ώρες και τις ημέρες της διπλωματίας, είναι ουσιαστικής σημασίας να δράσουμε από κοινού και να διευθετήσουμε την υπόθεση» είπε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ που θα βρίσκεται στο Παρίσι.

«Πολλές χώρες είναι έτοιμες να δεσμευτούν ώστε να υλοποιηθεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο και η ελπίδα για την ειρήνη να γίνει γρήγορα πραγματικότητα. Για αυτό, η Γάζα δεν πρέπει στο εξής να αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Και για αυτό, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας χρειάζονται πριν απ’ όλα, εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική και οικονομική προοπτική», πρόσθεσε ο γερμανός υπουργός.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχειας της πρωτοβουλίας της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας για τη λύση των δύο κρατών που οδήγησε το καλοκαίρι στη λεγόμενη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» και «διευκόλυνε την υιοθέτηση του αμερικανικού σχεδίου», ανέφεραν γαλλικές πηγές.

Σύμφωνα με το Reuters, εκτός της Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Γερμανίας, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, από την ευρωπαϊκή πλευρά, η Αίγυπτος, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιορδανία από την αραβική πλευρά και η Ινδονησία, ο Καναδάς και η Τουρκία, που επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αποστολή σταθεροποίησης της Γάζας, μετά την κατάπαυση του πυρός.

«Η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη μεταπολεμική πολιτική διαδικασία για την ανοικοδόμηση και την επανένωση της Παλαιστίνης» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιταλική διπλωματική πηγή, εκτιμώντας ότι το σχέδιο Τραμπ είναι «η μόνη εναλλακτική».

«Η ιταλική κυβέρνηση είναι επίσης έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο, ως συμβολή της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ, την πιθανή ανάπτυξη καραμπινιέρων για να εκπαιδεύσουν τις νέες αστυνομικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, όπου οι καραμπινιέροι είναι ήδη παρόντες και η δουλειά τους εκτιμάται πολύ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ιταλία είναι διατεθειμένη επίσης «να συμβάλει ενεργά στις ιατρικές και υγειονομικές υποδομές» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης, στις 17.00 ώρα Παρισιού (18.00 ώρα Ελλάδας).

