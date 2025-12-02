Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα

Πάνω από το όριο -στα 0,63 γραμμάρια /λίτρο- διαπιστώθηκε από τις αιματολογικές εξετάσει η μέτρηση του αλκοόλ στον 29χρονο οδηγό ο οποίος λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Οπως φαίνεται και σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο του ΙΧ πέφοντας πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Δίπλα σε ένα από αυτά βρισκόταν ο 24χρονος, που βρήκε ακαριαίο θάνατο, η μητέρα, η αδελφή και η 21 ετών φίλη του που τραυματίστηκε σοβαρά.

Το θύμα διέμενε στο Βέλγιο όπου έκανε το μεταπτυχιακό του και σύμφωνα με τους δικούς του, είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του.

Παρά τις προειδοποιήσεις, τις σχετικές καμπάνιες και βεβαίως την αστυροποίηση των ποινών και των προστίμων που προβλέπονται από τον νέο ΚΟΚ, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ είναι καθημερινό φαινόμενο.

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, δύο γυναίκες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για πρόκληση τροχαίων (με, ευτυχώς, μόνο υλικές ζημιές). Από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι αμφότερες οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Για το πρώτο τροχαίο, το πρωί της Δευτέρας στην Τούμπα, συνελήφθη μία 42χρονη και για το δεύτερο, αργότερα το βράδυ, σε περιοχή του δήμου Θέρμης, μία 46χρονη,

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (αντίστοιχα), με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.

