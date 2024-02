Υπό την απειλή ισραηλινής εισβολής η Ράφα, φόβοι για ανθρωπιστική καταστροφή

Υπό την απειλή ισραηλινής επίθεσης συνέχισε να βρίσκεται την Κυριακή η Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας, με τη Χαμάς να εκφράζει φόβους για «δεκάδες χιλιάδες νεκρούς» μεταξύ των αμάχων, σε περίπτωση χερσαίας εισβολής.

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε εντολή σε αμάχους να φύγουν προς τον νότο πριν από προηγούμενες επιθέσεις εναντίον πόλεων της Γάζας, όμως τώρα δεν υπάρχει προφανές μέρος για να πάνε –το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο είναι κλειστό– και ανθρωπιστικές οργανώσεις επίσης προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο μιας νέας ανθρωπιστικής καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι ζουν στην περιοχή, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι άμαχοι που διέφυγαν από τις συγκρούσεις που μαίνονται εδώ και τέσσερις μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Θα τους δοθεί η δυνατότητα ενός «ασφαλούς περάσματος» για να φύγουν από εκεί, υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, χωρίς να καταφέρνει να κάμψει τις διεθνείς αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκπονηθούν σχέδια για στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα την Τετάρτη.

Satellite imagery of rural areas of Rafah show a mass of tents and other temporary structures that have risen since mid-October. In urban areas of Rafah, a mass of people and new temporary structures can be seen on the streets ⬇️

«Η νίκη είναι κοντά. Θα τα καταφέρουμε. Θα πιάσουμε τα τελευταία τρομοκρατικά τάγματα της Χαμάς στη Ράφα, που είναι το τελευταίο προπύργιο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC News, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.

«Θα τα καταφέρουμε διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές πέρασμα για τον άμαχο πληθυσμό για να μπορέσει να φύγει» από το σημείο, πρόσθεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η Χαμάς προειδοποίησε από την πλευρά της για «καταστροφή και μακελειό που μπορεί να οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες μάρτυρες και τραυματίες».

Επιπλέον, οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα θα «τινάξει στον αέρα» τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιωματούχου της τρομοκρατικής οργάνωσης στο τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς Aqsa TV.

“UNICEF is urgently calling on the parties to refrain from military escalation in Rafah Governorate in Gaza where over 600,000 children and their families have been displaced – many of them more than once.”

Η Σαουδική Αραβία επίσης προειδοποίησε το Σάββατο για «πολύ σοβαρές συνέπειες», για τον άμαχο πληθυσμό, μιας επίθεσης στη Ράφα. «Η συνεχής παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου υπογραμμίζει την ανάγκη για έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδιστεί το Ισραήλ να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή», τόνισε το Ριάντ.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ επανέλαβε «την προειδοποίηση που απηύθυναν αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την οποία μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα προκαλούσε μια αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή και σοβαρές εντάσεις με την Αίγυπτο». «Η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση τω ομήρων και η διακοπή των εχθροπραξιών είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί το αιματοκύλισμα», πρόσθεσε σε δήλωσή του το Σάββατο.

I echo the warning by several EU member states that an Israeli offensive on Rafah would lead to an unspeakable humanitarian catastrophe and grave tensions with Egypt.

Resuming negotiations to free hostages and suspend hostilities is the only way to avert a bloodshed.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2024