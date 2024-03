«Υπερήφανοι για τις επιχειρήσεις μας»: Ο Δένδιας για τα πρώτα πυρά κατά UAV των Χούθι από τη φρεγάτα «Υδρα»

Υπερήφανος για τις επιχειρήσεις της πατρίδας που -όπως τόνισε- διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος και του ρόλου της χώρας εν γένει, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την πρώτη επιχειρησιακή εμπλοκή (εδώ) της φρεγάτας «Υδρα» τα ξημερώματα, στο πλαίσιο της EUNAVFOR «ASPIDES», βάλλοντας με το πυροβόλο των 127 χιλιοστών εναντίον δύο Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAV) των Χούθι που απειλούσαν εμπορικό πλοίο κατά τον πλου του στον Κόλπο του Αντεν.

«Λίγες μέρες πριν, δύο μέρες πριν για την ακρίβεια, μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και με τον Αρχηγό Ναυτικού, ήμασταν στον Κόλπο του Άντεν με τη φρεγάτα μας “Υδρα”», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

«Νιώσαμε την περηφάνεια να βλέπουμε τη σημαία της πατρίδας μας στον ιστό της «Υδρας» και όπως ξέρετε η Ύδρα σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της αποστολής της ενεπλάκη στην αποτροπή επίθεσης drones κατά εμπορικού πλοίου.

»Είμαστε υπερήφανοι για τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας που διεξάγονται για την προστασία του εθνικού συμφέροντος, του ρόλου της χώρας μας, αλλά και των συμφερόντων κάθε Ελληνα και Ελληνίδας και της ελληνικής κοινωνίας», υπογράμμισε στη σχετική δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Οπως έγινε γνωστό, η φρεγάτα «Υδρα» την Τετάρτη 13 Μαρτίου, κατά τις πρωινές ώρες έβαλε με πυροβόλο εναντίον 2 Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES, στον Κόλπο του Αντεν.

Τα UAV δεν καταρρίφθηκαν, αλλά απομακρύνθηκαν από το σημείο μετά την επέμβαση της φρεγάτας του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η φρεγάτα «Υδρα» συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Μαζί με τη γερμανική «Hessen», η «Υδρα» συνοδεύει τα διερχόμενα από τον Κόλπο του Αντεν εμπορικά πλοία και ακολούθως τα «παραδίδουν» στο ιταλικό αντιτορπιλικό «Caio Duillio», το οποίο αναλαμβάνει την προστασία τους για το επόμενο τμήμα του πλου τους μέχρι τα διεθνή ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας.

4 ASPIDES ships at sea, various close protection on going in favor of merchant and commercial vessels of EU interest. @EUNAVFORASPIDES is fully committed in safeguarding the freedom of navigation and ensuring maritime security.#closeprotection #redsea #freeofnavigation #aspides pic.twitter.com/K9PUk3UM1B

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 11, 2024