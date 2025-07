Υπουργείο Εξωτερικών: Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Σουέιντα

Την απερίφραση καταδίκη του για «όλες τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και θρησκευτικών χώρων στη Σουέιντα της Συρίας, οι οποίες οδήγησαν σε βαριές απώλειες» εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Ελλάδα ζητά από τις μεταβατικές Αρχές της Συρίας να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποκλιμάκωση, να διασφαλίσουν την απόδοση ευθυνών για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ασφαλείας για όλους τους ανθρώπους», σημειώνει το υπουργείο.

«Σε αυτό το πλαίσιο, λάβαμε υπόψη την ανακοίνωση των μεταβατικών αρχών της Συρίας σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στη Σουέιντα. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια, χωρίς αποκλεισμούς, μετάβαση. Η εθνική συμφιλίωση και η αντιμετώπιση της θρησκευτικής βίας είναι το κλειδί για μια ενωμένη και ευημερούσα Συρία. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας πρέπει να συμβαδίζουν με το θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Σύριων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού και εθνοτικού τους υπόβαθρου, να ζουν ειρηνικά και χωρίς φόβο», τονίζεται στην ανάρτηση.

