ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ευχαριστώ την Ελλάδα για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης

«Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Ελλάδα συνιστά σοβαρό συμβάν που αποτράπηκε με επιτυχία από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας», ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ εκ μέρους της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, αναφορικά με τη σύλληψη των δύο Πακιστανών στη χώρα μας που φέρονται να ανήκουν σε τρομοκρατικό δίκτυο.

Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η Μοσάντ συνεργάστηκε με τις ελληνικές Αρχές προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή, την οποία συνέδεσε με την Τεχεράνη.

Οπως προσέθεσε το γραφείο του Νετανιάχου: «Ηταν μια επιπλέον απόπειρα του Ιράν να διαπράξει τρομοκρατία εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό. Μετά την έναρξη της έρευνας για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ παρείχε συνδρομή πληροφοριών για την αποκάλυψη της δομής, των μεθόδων εργασίας της και της σύνδεσης με το Ιράν. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δομή που λειτουργούσε στην Ελλάδα αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου ιρανικού δικτύου που διευθύνεται από το Ιράν και εκτείνεται σε πολλές χώρες. Η Μοσάντ, μαζί με τους εταίρους της στην κοινότητα, εργάζεται ακατάπαυστα για να αποτρέψει τις ιρανικές απόπειρες επιθέσεων σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ελι Κοέν ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας», ενώ έβαλε κι εκείνος κατά του Ιράν: «Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».

I want to thank the Greek government and the Greek intelligence and security services for thwarting the terrorist attack against Jewish and Israeli targets.

Terrorism is a common enemy, and the fight against it is our top priority. >>

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 28, 2023