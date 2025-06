ΥΠΕΞ: Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα απειλήσει την παγκόσμια σταθερότητα

Ανησυχητικά χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μετά τη ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων του Ιράν.

Νέα ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής ανέφερε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στένα «τις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει ότι η «οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».

Greece closely monitors the alarming developments in the broader Middle East and recognizes that any further escalation could pose a significant threat to regional and global stability. pic.twitter.com/JS8JsiEU9b

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025