Υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας μετά το πλήγμα των ΗΠΑ στο Ιράν;

Τις τρεις σημαντικότερες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν χτύπησαν οι Αμερικανοί τα ξημερώματα της Κυριακής, εγκαινιάζοντας την άμεση εμπλοκή τους στην πολεμική σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν.

Μια από τις εγκαταστάσεις αυτές είναι το Φόρντοου, το μεγάλο πυρηνικό «προπύργιο» των αγιατολάδων και βασικός στόχος των Αμερικανών. Πρόκειται για εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου που είναι θαμμένο σε βάθος περίπου 100 μέτρων κάτω από ένα βουνό, το οποίο περιβάλλεται από προηγμένα συστήματα αεράμυνας.

Μετά τα αμερικανικά πλήγματα και με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, εγείρονται διεθνή ερωτήματα για την πιθανότητα ραδιενεργού ρύπανσης.

Η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ ανακοίνωσε την Κύριακη ότι δεν έχει παρατηρηθεί καμία αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις

Ο διευθυντής της Επιτροπής Ραφαέλ Γκρόσι τόνισε ότι, αν και υπάρχουν ενδείξεις χημικής ρύπανσης μέσα στις εγκαταστάσεις (όπως στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν), δεν διαπιστώθηκαν διαρροές ραδιενέργειας.

Ειδικότερα:

Τα επίπεδα ακτινοβολίας στον άμεσο περιβάλλον των στόχων παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων, χωρίς άμεσο κίνδυνο για τον πληθυσμό .

Η IAEA θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να ενημερώνει με νέα στοιχεία.

Following attacks on three nuclear sites in Iran – including Fordow – the IAEA can confirm that no increase in off-site radiation levels has been reported as of this time.

IAEA will provide further assessments on situation in Iran as more information becomes available.

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 22, 2025