Υπάρχει έδαφος για συμβιβασμό με τη Ρωσία, λέει σύμβουλος του Ζελένσκι

Συνέχεια στις διαπραγματεύσεις θα δοθεί την Τετάρτη, έγραψε στο Twitter o Μιχαήλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο σύμβουλος μιλά ανοιχτά για συμβιβαστική λύση και για τις δύο πλευρές, αλλά σημειώνει και το πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία που έχει να υπερπηδήσει πολλά εμπόδια.

«Πολύ δύσκολη και δυσκίνητη διαπραγματευτική διαδικασία. Υπάρχουν θεμελιώδεις αντιφράσεις. Υπάρχει όμως έδαφος για συμβιβασμό. Στο διάλειμμα θα συνεχιστεί το έργο από τις υποομάδες», έγραψε αργά την Τρίτη στο Twitter

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022