Υπ. Μετανάστευσης: Στη δομή στις Σέρρες αντέδρασαν επειδή κατάλαβαν ότι έρχεται απέλαση

Οι μετανάστες στη δομή Σιντικής Σερρών -όλοι τους από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν- εξεγέρθηκαν επειδή κατάλαβαν ότι μπροστά τους έχουν μόνο τον δρόμο της απέλασης, σημειώναν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με τα επεισόδια που προκλήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης και την απόπειρα ομάδας κρατούμενων μεταναστών να παραβιάσει την περίφραξη του κέντρου φιλοξενίας.

Μία ημέρα μετά την εξέγερση στο Κλειδί Σιντικής, οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε για την παράνομη μετανάστευση, «στους μη έχοντες προσφυγικό προφίλ, η διαδικασία είναι απλή: τάχιστη εξέταση ασύλου, απόρριψη, απέλαση» και μέχρι τότε, καθεστώς κράτησης.

«Αυτή είναι η καθημερινότητά τους -τονίζουν από το υπουργείο Μετανάστευσης και τώρα που την αντιλαμβάνονται, αντιδρούν».

Ενώ η διάπραξη ποινικών αδικημάτων εντός των δομών απλά επιβαρύνει τη θέση τους και επιταχύνει τη διαδικασία [της απέλασης].

«Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση», διαμηνύεται, με την παράλληλη επισήμανση ότι όσοι κρατούνται στη συγκεκριμένη δομή «είναι από Αίγυπτο, από Μπαγκλαντές και λίγοι από Πακιστάν».

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγουν οι εν λόγω πηγές, η εξέγερση συνδέεται με την ενημέρωσή τους ότι απορρίπτεται η αίτηση ασύλου και θα μείνουν κρατούμενοι έως την απέλασή τους.

Από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζεται τέλος, ότι μέσω war room παρακολουθεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, όλες τις δομές και ενημερώνει ανά πάσα στιγμή την Αστυνομία για περιστατικά όπως αυτό της Τετάρτης στις Σέρρες.

