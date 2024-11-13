Υπ. Ανάπτυξης: Νέα λίστα με προϊόντα μειωμένης τιμής

Κατάλογο με 523 καταναλωτικά προϊόντα τα οποία πωλούνται με μειωμένες τιμές, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με το υπουργείο, στα προϊόντα αυτά, οι τιμές έχουν μειωθεί από 5% έως 24%. Στόχος είναι, μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν ενταχθεί στη λίστα τουλάχιστον 600 κωδικοί προϊόντων.
Το επόμενο διάστημα τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τοποθετήσουν ειδικά ταμπελάκια προκειμένου να είναι ευδιάκριτα τα προϊόντα στα ράφια.
Στη νέα λίστα, συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μειωμένης τιμής.
|Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL
|Επωνυμία προϊόντος
|Αριθμός κωδικών
|Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού
|Ημερομηνία εφαρμογής
|ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ
|ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή
|8
|5% έως 10%
|01/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|Καφές (διάφορες γεύσεις)
|2
|8%
|05/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G
|1
|8%
|05/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις)
|3
|10%
|19/11/2024
|ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
|ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.)
|3
|8%
|19/11/2024
|BARILLA HELLAS
|Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7% έως 12%
|21/10/2024
|BARILLA HELLAS
|Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες)
|15
|5% έως 7%
|23/10/2024
|BEIERSDORF HELLAS
|LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες)
|4
|7%
|21/10/2024
|BEIERSDORF HELLAS
|Hansaplast (διάφορες συσκευασίες)
|2
|7%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML
|1
|5%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT
|2
|5%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML
|1
|8%
|05/11/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
|2
|5% έως 8%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη)
|4
|5% έως 8%
|21/10/2024
|COLGATE PALMOLIVE
|ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml
|1
|5%
|21/10/2024
|CONDITO
|Κέτσαπ, μαγιονέζα
|2
|10% έως 14%
|01/11/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες)
|25
|5%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ
|1
|8%
|05/11/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες)
|8
|7%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες)
|14
|7% έως 9%
|05/11/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
|4
|6%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|AXE STICK
|6
|7%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ
|4
|5%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ
|10
|5%
|14/10/2024
|ELAIS – UNILEVER HELLAS A.E.
|ZWAN LUNCHEON MEAT
|3
|8%
|14/10/2024
|ELBISCO AE
|ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
|3
|5% έως 7%
|05/11/2024
|ELBISCO AE
|ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ
|5
|7%
|29/10/2024
|ELBISCO AE
|ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ
|4
|5% έως 8%
|05/11/2024
|EURIMAC
|ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες)
|5
|7%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR
|1
|10% έως 18%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|9
|6%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G
|1
|6%
|05/11/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ
|3
|6%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR
|1
|10% έως 17%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες)
|8
|6% έως 12%
|29/10/2024
|FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E.
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ
|2
|5% έως 8%
|29/10/2024
|JACOBS DOUWE EGBERTS
|ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|5% έως 8%
|29/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή
|17
|5% έως 10%
|23/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες)
|4
|5% έως 10%
|22/10/2024
|JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ
|ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β.
|1
|5% έως 8%
|23/10/2024
|HALEON ΕΛΛΑΣ
|COREGA POWER MAX
|1
|5% έως 15%
|14/10/2024
|LEADER AE
|ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO
|4
|5% έως 20%
|23/10/2024
|LOREAL HELLAS
|ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7%
|05/11/2024
|MARS HELLAS
|BEN’S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|5%
|01/11/2024
|MARS HELLAS
|WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους
|10
|8%
|05/11/2024
|MONDELEZ
|ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA
|3
|8% έως 10%
|01/11/2024
|MONDELEZ
|ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS
|5
|8% Έως 20%
|01/11/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες)
|3
|5%
|24/10/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις)
|3
|7%
|24/10/2024
|NUMIL HELLAS A.E
|ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ
|2
|5%
|24/10/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΣΝΑΚ LAY’S
|3
|10%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G
|1
|9%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY’S
|2
|10%
|06/11/2024
|PEPSICO HELLAS ABEE
|ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ
|3
|11%
|06/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA
|1
|5% έως 8%
|05/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G
|1
|8%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|FISH STICKS PESCANOVA 450G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G
|1
|18%
|12/11/2024
|PESCANOVA HELLAS
|PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G
|1
|13%
|08/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες)
|2
|10% έως 12%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|12%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ
|2
|11%
|05/11/2024
|SEPTONA Α.Β.Ε.Ε.
|FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|11%
|05/11/2024
|TOTTIS
|ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU
|8
|5% έως 7%
|01/11/2024
|TOTTIS
|ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO
|2
|5% έως 6%
|05/11/2024
|UPFIELD HELLAS
|ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες)
|5
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ
|REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ
|1
|24%
|23/10/2024
|ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML
|1
|11%
|12/11/2024
|ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L
|5
|11%
|12/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12
|1
|9% έως 15%
|16/10/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ
|1
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΗ FYTRO
|2
|7%
|05/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ
|1
|8%
|01/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ
|3
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
|3
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ
|1
|8%
|1/11/2024
|ΓΙΩΤΗΣ
|ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ
|1
|7%
|05/11/2024
|ΔΕΛΤΑ
|ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
|7
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΔΕΛΤΑ
|ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
|2
|8%
|01/11/2024
|ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.
|ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες)
|6
|7%
|12/11/2024
|ION A.E.
|ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G
|1
|9% έως 10%
|12/11/2024
|ION A.E.
|ION KAKAO 125G
|1
|10%
|12/11/2024
|ΚΥΚΝΟΣ
|ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
|1
|15% έως 16%
|16/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
|1
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|MINI BABYBEL
|1
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|LA VACHE QUI RIT
|5
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΓΕΚΑ
|FERRERO KINDER
|5
|7% έως 10%
|14/10/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L
|1
|8%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ
|10
|8%
|05/11/2024
|ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
|ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ
|1
|8%
|05/11/2024
|ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
|ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες)
|11
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ
|ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN
|4
|8%
|05/11/2024
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ
|ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|10%
|05/11/2024
|ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|5
|5% έως 8%
|05/11/2024
|ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
|ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
|ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
|1
|5%
|15/10/2024
|ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ
|ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ
|7
|5%
|15/10/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ
|2
|7% έως 9%
|05/11/2024
|ΚΟΡΕ Α.Ε.
|ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G
|1
|7%
|05/11/2024
|ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ
|2
|7%
|12/11/2024
|ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ
|ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ
|5
|11%
|12/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T
|1
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες)
|5
|8%
|05/11/2024
|ΜΕΓΑ Α.Ε.
|ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ
|2
|7%
|05/11/2024
|ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ
|ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες)
|16
|6% έως 12%
|01/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3×200 gr) – πλήρες και light
|2
|5%
|11/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr
|1
|5%
|11/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ.
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML
|1
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ
|3
|7%
|12/11/2024
|ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
|ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G
|1
|6%
|12/11/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
|1
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ
|3
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT
|1
|5% έως 8%
|14/10/2024
|ΜΙΝΕΡΒΑ
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ
|4
|7% Έως 10%
|05/11/2024
|ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
|2
|10% Έως 12%
|01/11/2024
|ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ
|ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες)
|5
|5% έως 6%
|05/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|8%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες)
|4
|8%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
|ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD
|2
|9%
|12/11/2024
|ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
|ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA
|2
|12%
|05/11/2024
|ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
|ΡΥΖΙ BALI
|2
|12%
|05/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες)
|3
|6% έως 8%
|15/10/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|PAMPERS ACTIVE BABY
|9
|6% έως 10%
|15/10/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ALWAYS ULTRA
|3
|12%
|1/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|ARIEL (Διάφορες συσκευασίες)
|13
|6% έως 8%
|1/11/2024
|ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
|FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ
|3
|13% έως 15%
|15/11/2024
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.
|ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
|4
|7%
|05/11/2024
|ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
|ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ
|3
|8% έως 9%
|12/11/2024
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ
|ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ»
|4
|8%
|05/11/2024
|ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
|ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες)
|8
|6% έως 10%
|01/11/2024
|ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.
|ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
|2
|14%
|05/11/2024
|ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
|GREEN COLA PET 4Χ500ML
|1
|-11%
|02/11/2024
|ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
|ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML
|1
|-10%
|02/11/2024
|ΣΥΝΟΛΟ
|523
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