Χυδαιότητες Βελόπουλου κατά Καιρίδη στη Βουλή

Αήθη επίθεση, και μάλιστα με ομοφοβικούς υπαινιγμούς, εξαπέλυσε την Πέμπτη από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης», Κυριάκος Βελόπουλος, εναντίον του Δημήτρη Καιρίδη.

Όλα συνέβησαν όταν στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο οποίος άνοιξε… διάλογο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Βελόπουλος χρησιμοποίησε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ενώ άφησε και υπονοούμενα κατά του κ. Καιρίδη.

«Το εκλαμβάνω ως κακία, όχι ως ‘κακιά…’» είπε, μεταξύ άλλων, σε μια αποστροφή του λόγου του, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να… μαζέψει τα λεγόμενά του.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που ο κ. Βελόπουλος απαντούσε στην αποστροφή του πρωθυπουργού «για πατριώτες του καναπέ», ακούστηκε εκτός μικροφώνου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, να φωνάζει στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «αν είσαι πατριώτης, φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία».

Το σχόλιο αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος χρησιμοποίησε χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά του βουλευτή της πλειοψηφίας και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπου.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Δ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ (εκτός μικροφώνου): Αν είσαι πατριώτης, φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία.

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Άκου λίγο κύριε, θα σας απαντήσω με μια έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα, είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια. Εγώ δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς, εσύ που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων! Δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς.

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Καιρίδη, καθόσασταν πίσω, ήταν πιο ήσυχα.

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ρε καημένο παιδί, υπουργός δεν θα γίνεις ξανά. Κατάλαβέ το. Θα χάσετε τις εκλογές και θα μείνεις εκτός θέσης

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Γιατί δεν τα φέρνεις από τη Γερμανία;

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Καλέ, μη φωνάζεις σε ακούω… καλέ μη φωνάζεις

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Δεν γίνεται με αυτούς τους όρους η συζήτηση

ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Έχετε δίκιο

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν αντιμαχείς με ανόητο, θα απαντήσεις ανόητα. Ο δημόσιος υπάλληλος, ο κύριος που πληρώνεται από το Δημόσιο, που τον πληρώνουν οι επιχειρήσεις μου, θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ. Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα και μετά να μιλάς. Ήξερα ότι κακιά είσαι, εεε κακός είσαι, αλλά όχι τόσο…

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Να σταθούμε στο ύψος της συζήτησης…

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το παίρνω ως «κακία», δεν θα το πάρω ως «κακιά»…

