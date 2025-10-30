Χωρίς τίτλους άφησε τον Αντριου ο Κάρολος – τον έδιωξε και από το Royal Lodge

Σε μια απόφαση που σηματοδοτεί οριστική ρήξη με τον αδελφό του, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ προχώρησε στην αφαίρεση όλων των εναπομεινάντων τίτλων του πρίγκιπα Αντριου και στην απομάκρυνσή του από το Royal Lodge, την πολυτελή κατοικία του στο Ουίνδσορ.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι από εδώ και στο εξής ο μικρότερος αδελφός του μονάρχη θα είναι γνωστός απλώς ως Αντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του Παλατιού, ο πρίγκιπας θα παραδώσει τη μακροχρόνια μίσθωση της κατοικίας του στο Γουίνδσορ, ενώ ο βασιλιάς και η βασίλισσα θέλησαν να καταστήσουν σαφές ότι «οι σκέψεις και η συμπάθειά τους βρίσκονται εξ ολοκλήρου στο πλευρό των θυμάτων κακοποίησης», μετέδωσε η Telegraph. Ο Αντριου αναμένεται να μετακομίσει σε ιδιοκτησία του κτήματος Σάντρινγκαμ.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την αποτυχία των προσπαθειών του Παλατιού να περιορίσει το σκάνδαλο που περιβάλλει τον πρίγκιπα. Είχε προηγηθεί η υποχρεωτική παραίτηση του Αντριου από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ και από τη συμμετοχή του στο «Τάγμα της Περικνημίδας», σε μια προσπάθεια να «κλείσει» η υπόθεση χωρίς περαιτέρω αναταράξεις.

Ωστόσο, η πίεση για αποφασιστική δράση παρέμεινε έντονη. Την Πέμπτη, μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου ζήτησαν επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες διαμονής του Αντριου στο Royal Lodge, με φόντο τις «σοβαρές και ανησυχητικές» κατηγορίες εις βάρος του.

Η Επιτροπή Δημοσίων Λογαριασμών απευθύνθηκε στο Crown Estate, το οποίο διαχειρίζεται τη βασιλική περιουσία και τα μισθωτήρια συμβόλαια, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν η πολυτελής κατοικία των 30 δωματίων, στην οποία ο Αντριου δεν έχει καταβάλει ενοίκιο επί δύο δεκαετίες, παραμένει κατάλληλη για να τον στεγάζει.

Παράλληλα, η «Republic», η γνωστή αντιμοναρχική οργάνωση, ανακοίνωσε ότι έχει αναθέσει σε νομικούς να εξετάσουν τη δυνατότητα ιδιωτικής δίωξης για τις κατηγορίες σε βάρος του Αντριου περί σεξουαλικής κακοποίησης, διαφθοράς και κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Σε νέα δήλωση το Παλάτι ανέφερε: «Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε επίσημη διαδικασία αφαίρεσης των προσφωνήσεων, τίτλων και διακρίσεων του πρίγκιπα Αντριου.

»Ο πρίγκιπας θα είναι πλέον γνωστός ως Αντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ. Η μίσθωση του Royal Lodge, που έως σήμερα τού παρείχε νομική κάλυψη για τη συνέχιση της διαμονής του, λήγει. Του έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για παράδοση του ακινήτου και θα μετακινηθεί σε άλλη ιδιωτική κατοικία.

»Τα μέτρα αυτά κρίθηκαν αναγκαία, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του. Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτερη συμπάθειά τους βρίσκονται και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

