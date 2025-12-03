Χωρίς ταξί και την Πέμπτη η Αττική – μοτοπορεία οδηγών προς τη Βουλή

Νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων εξήγγειλε ο κλάδος των ταξί , καθώς οι αυτοκινητιστές της Αττικής ανακοίνωσαν επέκταση της απεργίας τους γέως έως και τις 6 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τη διήμερη κινητοποίηση σε όλη τη χώρα που ξεκίνησε την Τρίτη.

Καλούμε όλα τα μέλη μας, αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 σε συγκέντρωση με τα οχήματα μας, τα οποία θα παραταχθούν επί της Λεωφόρου Αθηνών στην συμβολή με την οδό Αντιγόνης (μέτωπο προς Λεωφ. Κηφισού).

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προειδοποιεί ήδη για νέες απεργειακές δράσεις αμέσως μετά τις γιορτές, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Το μεσημέρι της Τετάρτης κυκλοφοριακό κομφούζιο δημιουργήθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας όταν έκτακτη μοτοπορεία κατευθύνθηκε προς τη Βουλή στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας, καθώς η Τροχαία προχώρησε σε ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη συνοδεία της πομπής, προκαλώντας μεγάλα μποτιλιαρίσματα σε βασικούς οδικούς άξονες.

Νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε έξω το υπουργείο Μεταφορών, όταν συγκεντρωμένοι οδηγοί προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο ζητώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία και απωθήθηκαν από δυνάμεις των ΜΑΤ.

Τα αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί

* Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035

* Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές ψηφιακών εφαρμογών

* Μέτρα για την υποκλοπή έργου από Ε.Ι.Χ.

* Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά

* Επανεξέταση της εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες

* Υλοποίηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου

* Δίκαιη αναπροσαρμογή του τιμολογίου και φορολογική μεταχείριση

