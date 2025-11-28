Χωρίς πολεοδομίες οι δήμοι: Περισσότερα τα συν

Το ξέραμε ήδη από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Οι υπηρεσίες δόμησης των δήμων, οι πολεοδομίες για να συνεννοούμαστε, θα μεταφερθούν οργανικά στο ελληνικό Κτηματολόγιο. «Για να ξεφύγουμε από τη μετριότητα και το βαθύ κράτος», είχε πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δήμαρχοι, που τόσα χρόνια τώρα, είχαν την αρμοδιότητα-εξουσία, έδειξαν από την αρχή τις αρνητικές διαθέσεις τους.

Τώρα που το σχέδιο γίνεται πράξη, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, παρουσίασαν το όλο project στο υπουργικό συμβούλιο της Παρασκευής, τώρα αρχίζουν και τα (αυτοδιοικητικά) όργανα… Με «πρώτο βιολί», βεβαίως, τον Χάρη Δούκα, δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος με ανάρτησή του κατακεραύνωσε το υπουργικό συμβούλιο, διότι – λέει – «αποφάσισε να αφαιρέσει από τους δήμους τις Πολεοδομίες, το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να οργανώνουμε τις πόλεις μας, να βάζουμε κόφτες στα σχέδια τσιμεντοποίησης (βλέπε ΝΟΚ), να σχεδιάζουμε μαζί με τους δημότες πώς θα γίνουν πιο βιώσιμες και λειτουργικές». Και πρόσθεσε: «Ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς της κυβέρνησης στους δήμους, είναι ανεπιθύμητος. Καλούμε τους βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα, που νοιάζονται για τις περιοχές τους, να της τον επιστρέψουν….».

Εχει τεράστιο ενδιαφέρον η θέση του, η θέση της Αυτοδιοίκησης γενικότερα – η οποία παρεμπιπτόντως (μηδέ της «γαλάζιας» εξαιρουμένης) αντιδρά και για άλλα ζητήματα, οικονομικά φερ΄ ειπείν, κάνοντας σαφή την οργή της στο πρόσφατο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη.

Και έχει ενδιαφέρον, διότι η Αυτοδιοίκηση μιλά σαν να της πήραν από τα χέρια μια αρμοδιότητα που ασκούσε επιτυχώς! Σαν να της έκλεψαν κάτι που δικαιούτο, αφού τόσο καλά τα είχε καταφέρει, βρε αδελφέ, και άρα την αδίκησε η κακούργα η κεντρική εξουσία. Το χωριό μας, όμως, είναι μικρό, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και η μαύρη αλήθεια είναι ότι το πάλαι ποτέ πείραμα της μεταφοράς των πολεοδομιών στους δήμους απέτυχε και μάλιστα παταγωδώς.

Κάθε φορά που ένας δήμαρχος μιλάει, περνούν από τα μάτια του πολίτη οι διαχρονικά πηχυαίοι τίτλοι εφημερίδων και sites: «Πρωταθλήτριες στη διαφθορά οι πολεοδομίες». Διότι σε όλες ανεξαιρέτως τις εκθέσεις των Γενικών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, στο παρελθόν, οι πολεοδομίες είχαν την τιμητική τους ως εστίες προβλημάτων για τους πολίτες, με κυριότερο τα «φακελάκια» προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους, γρήγορα, αποτελεσματικά.

Κάθε φορά που μια αυτοδιοικητική φωνή διαμαρτύρεται, δεν είναι εύκολο να ακουστεί, ηχούν στα αυτιά του πολίτη τα δελτία ειδήσεων να καταγράφουν εξαμβλώματα: Χαλκιδική, Ρόδος, Καλάβρυτα, Πάρος, δεν έχει τελειωμό η λίστα. Αν θέλετε και πιο εξατομικευμένα: θυμόμαστε ακόμη τον τύπο – επικεφαλής τεχνικών υπηρεσιών στην Πελοπόννησο, που είχε βρεθεί με δυο εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό του, τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Θυμόμαστε και διευθυντές πολεοδομικών Υπηρεσιών να συλλαμβάνονται γιατί ήταν στο «παιχνίδι», και συγγενείς τους, και πρώην δημάρχους ακόμη.

Βεβαίως, δεν είναι όλοι οι μηχανικοί και οι υπάλληλοι, ούτε όλοι οι διευθυντές πολεοδομιών διεφθαρμένοι και κατακριτέοι. Ούτε όλοι οι πολίτες άμοιροι ευθυνών, αναγνωρίζοντας ότι μόνο με γρηγορόσημο θα μπορούσε να τρέξει μία υπόθεσή τους – αν όχι και να «μαγειρευτεί», παρεκκλίνοντας από το γράμμα του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, πολλά λουλούδια του κακού έχουν καταφέρει να ανθίσουν στον δαιδαλώδη κήπο της δόμησης.

Υποστελέχωση και καθυστερήσεις

Ας υποθέσουμε, έστω, ότι μια πολεοδομία κάνει νομίμως και εντίμως τη δουλειά της. Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αποκαρδιωτικά για τους δήμους.

Στο ~23% των ΥΔΟΜ ο μέσος χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας υπερβαίνει τους 3 μήνες, ενώ έχουν υπάρξει ακόμα και περιπτώσεις μέγιστου χρόνου έκδοσης που υπερβαίνουν τα 5 έτη.

28 Δήμοι με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης (14 άνω και των 40.000 κατοίκων).

Μόνο ~56% (185) στο σύνολο των 332 Δήμων της χώρας έχουν ΥΔΟΜ.

~35% των ΥΔΟΜ λειτουργούν με έως 2 Μηχανικούς, μη καλύπτοντας το απαιτούμενο πλήθος και όλες τις ειδικότητες όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Το 46% (~3.650) των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και άρα βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Κακά τα ψέματα, η ικανοποίηση που εκφράζουν οι πολίτες, όταν ερωτώνται για τις πολεοδομίες, στο πλαίσιο έρευνας για τον δημόσιο τομέα, είναι εξαιρετικά χαμηλή, και πάντως από τις χαμηλότερες «επιδόσεις» του: 3,4 / 10.

Θα ψέξουμε, λοιπόν, το κράτος γιατί κάνει το αυτονόητο; Δηλαδή αλλάζει τον μηχανισμό που παρουσιάζει δυσλειτουργίες, κενά, δυσμορφίες; Που κάνει μια τροποποίηση ολιστική, τέτοια που να επιταχύνει τις διαδικασίες, απλοποιώντας τες, καθιστώντας τες διαφανέστερες, χωρίς υπαλληλικό χέρι;

