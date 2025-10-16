Χρυσοχοΐδης: «Σωστή και μετρημένη» η απόφαση για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη

Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης για ζητήματα δημόσιου χώρου και ασφάλειας, η κυβέρνηση στέλνει σαφές μήνυμα «τάξης και μέτρου».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, χαρακτήρισε «σωστή και μετρημένη» την απόφαση του Πρωθυπουργού να ανατεθεί στον Στρατό η ευθύνη διαχείρισης του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «έναν ιερό, εθνικό τόπο» που πρέπει να παραμείνει κοινός και σεβαστός για όλους.

Ο υπουργός σχολίασε πως «γίνεται υπερβολικός θόρυβος για ένα αυτονόητο ζήτημα», σημειώνοντας ότι η Αστυνομία θα συνεχίσει να έχει την ευθύνη φύλαξης του χώρου και της ευρύτερης περιοχής. «Το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που πενθούν, αλλά εκείνοι που προσπαθούν να δώσουν πολιτική διάσταση σε κάτι που είναι ιερό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της Τροχαίας με περίπου 200 νέους αστυνομικούς – εκ των οποίων οι 100 γυναίκες – που θα στελεχώσουν τα μπλόκα ελέγχου για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στόχος, όπως είπε, είναι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους δρόμους, από την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έως τις επικίνδυνες «κόντρες» που καταγράφονται και δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδική αναφορά έκανε και στους καταυλισμούς Ρομά, όπου μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα εγκατασταθούν 70 ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, με αποστολή την πρόληψη εγκληματικότητας και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας.

Παράλληλα, θα προσληφθούν 50 διαμεσολαβητές που θα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των αρχών, προωθώντας τον διάλογο και την ειρηνική επίλυση προβλημάτων.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία περίπτωση αναβολής ή υπαναχώρησης από το σχέδιο αυτό», ξεκαθάρισε ο υπουργός, τονίζοντας ότι στόχος είναι «η ασφάλεια, η πρόληψη και ο σεβασμός σε κάθε πολίτη, χωρίς διακρίσεις».

