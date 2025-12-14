Χρυσοχοΐδης στη Βουλή: Δεν υπήρξε καταστολή και η ΕΛ.ΑΣ. δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες

Απάντηση στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης για ακραία αστυνομική βία στους αγρότες, ακόμα και με πλαστικές σφαίρες, αλλά και στις διαδηλώσεις, έδωσε την Κυριακή στη Βουλή, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή; Σε ποια ταινία; Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες; Σοβαρολογείτε όταν λέτε αυτά; Πιστεύετε ότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι αυτές τις ημέρες υπήρχε καταστολή και έδειρε η αστυνομία τους αγρότες; Αλήθεια! Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι; Οχι ψέματα» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Απέρριψε και τα περί πλαστικών σφαιρών, λέγοντας: «Η ΕΛ.ΑΣ δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες. Τί ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα; Τα ακούνε οι άνθρωποι έξω και νομίζουν ότι εμείς εφαρμόζουμε τέτοιες μεθόδους καταστολής. Πού να τις βρούμε τις πλαστικές σφαίρες, για όνομα του Θεού».

Σσυμπλήρωσε ότι «η αστυνομία στην Ελλάδα κάνει τη δουλειά της. Απόδειξη: 1.170 διαδηλώσεις, πορείες και κινητοποιήσεις, 450 πορείες έγιναν μόνο για το Παλαιστινιακό και δεν έχουμε ούτε έναν τραυματία πολίτη. Εχουμε τραυματίες αστυνομικούς, όπως στην Κρήτη, από τις επιθέσεις που δέχτηκαν από κάποιους εκεί, απαράδεκτους ανθρώπους».

Σχετικά με τις εκδηλώσεις για τον Γρηγορόπουλο, ο υπουργός αναρωτήθηκε: «Υπήρξε καμία καταστολή στην πορεία ή στο Πολυτεχνείο; Μη λέτε ψέματα εδώ μπροστά μου! Εάν θέλετε εσείς να σπάσουν κάποιοι τις περιουσίες των ανθρώπων, να ξέρετε ότι δεν θα μπει κανείς πια στις γειτονιές να σπάει και να ρημάζει και τις περιουσίες των ανθρώπων. Πού είναι αυτό γραμμένο, σε ποιο Σύνταγμα και ποιο Νόμο, σε ποια Δημοκρατία; Πότε γράφτηκαν αυτά; Τελεία και παύλα, δεν θα αφήσουμε κανένα να καταστρέφει το κατάστημα και την περιουσία του καθενός. Αυτά τελείωσαν. Οπως και αυτοί που δεν είχαν καμία δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια και έκαναν καταλήψεις. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους σπουδαστές, στους διδάσκοντες και στον ελληνικό λαό».

Αναφερόμενος στις τρομοκρατικές επιθέσεις στην ακτή του Μπόντι, στο Σίδνεϊ, και στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την καταδίκη μας», σημειώνοντας ότι αυτές οι επιθέσεις θα πρέπει να μας κινητοποιούν για να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου η Δημοκρατία μας να οπλίζεται «με όλα εκείνα τα απαραίτητα νόμιμα όπλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δολοφόνους».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες, «έχουμε μία αστυνομία και όχι πολλές».

Τι πέτυχαν το «ελληνικό FBI» και οι αστυνομικοί στα ΜΜΜ

Στο έργο του «ελληνικού FBI» στάθηκε ιδιαίτερα ο υπουργός και τόνισε ότι συνέλαβε 1.900 κατηγορουμένους, αποδόμησε 157 εγκληματικές οργανώσεις, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήλεγξε 6.000 ατομικά ΑΦΜ και δεσμεύτηκαν 33 εκ ευρώ.

«Καθήκον και προτεραιότητα του υπουργείου μας είναι η προστασία του πολίτη. Επιχειρούμε μια σειρά από θεσμικές πολιτικές αλλαγές, που εμπεδώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τόνισε ότι η νέα δομή του αρχηγείου επικεντρώνεται στην εντατικοποίηση των δράσεων και των ελέγχων με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μικρής ή μεγάλης εγκληματικότητας, επισημαίνοντας ότι «η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας είναι απίστευτο πόσο συμβάλει στην διερεύνηση των εγκλημάτων».

«Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 σχηματίστηκαν 10.826 δικογραφίες για τα αδικήματα όπλων», ανέφερε, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε «στην σημαντική τομή στην οποία προχώρησε η ΕΛΑΣ με την ίδρυση της υπηρεσίας δίωξης οργανωμένου εγκλήματος», η οποία συνέλαβε και τους εμπλεκόμενους με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το ελληνικό FBI στους 13 μήνες της λειτουργίας του έχει συλλάβει 1.900 κατηγορουμένους και οι 550 εξ αυτών είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι. Η δραστηριότητά του είναι τεράστια, με αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην διακίνηση ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, απάτες, λαθρεμπόριο καυσίμων τσιγάρων, αθλητική βία.

Είναι η υπηρεσία που ανέλαβε το έργο της εξάρθρωσης των εγκληματικών ομάδων που εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη, δύο από αυτές έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιαστούν από την υπηρεσία. Επίσης, έχουν ελεγχθεί πάνω από 6.000 ατομικά ΑΦΜ, έχουν δεσμευθεί 33 εκ ευρώ για παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μεγάλο ζήτημα και προτεραιότητα», πρόσθεσε, «αποτελεί για το υπουργείο, η ασφάλεια και η αστυνόμευση των πόλεων».

«Οι αστυνομικοί είναι καθημερινά δίπλα στον πολίτη σε όλες τις πόλεις της χώρας και η εγκληματικότητα έχει μειωθεί αισθητά», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, «η Αμεση Δράση δέχεται κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατ. τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών».

Πρόσθεσε δε, ότι «η νέα δράση για την ασφάλεια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με τους 350 αστυνομικούς που κάνουν ελέγχους διαρκώς σε 24ωρη βάση, απέφερε πολύ σπουδαία αποτελέσματα».

«Εδώ και έξι μήνες έγιναν 15.240 έλεγχοι, 2.000 συλλήψεις για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, όπλα», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και στα τροχαία ατυχήματα, επισημαίνοντας ότι «το 2025 υπάρχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα και ταυτόχρονα και πρόκληση για να συνεχιστεί η αυστηρή αστυνομική επιτήρηση των δρόμων. Εχουμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα.

Το προηγούμενο τριήμερο η τροχαία στην Αττική πραγματοποίησε 17.500 αλκοτέστ», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει κανένα άβατο, σε καμία περιοχή και προστατεύονται πλέον οι ευάλωτοι πολίτες που υφίσταντο συστηματικά την παραβατικότητα και την πίεση σε ορισμένες περιοχές», τόνισε, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσματα των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

«Τα 63 γραφεία τα οποία δημιουργήθηκαν, ένα σε κάθε νομό, το 2025 δέχτηκαν 19.500 καταγγελίες θυμάτων με τους δράστες να φθάνουν στους 12.500.

Οι ίδιες υπηρεσίες, μετέφεραν 1300 θύματα, έλαβαν μέτρα ασφάλειας για 1600 θύματα και έχουν εξασφαλίσει τη ζωή 500 γυναικών ενώ 5.240 θύματα έχουν εγκαταστήσει το «πάνικ μπάτον» και 400 και πλέον κατηγορούμενοι από τους κακοποιητές, είναι στη φυλακή», υπογράμμισε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News