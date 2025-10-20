Χρυσοχοΐδης σε Κωνσταντοπούλου: Θα αποκαλύψω τις ταυτότητες των «γνωστών-αγνώστων» παραβατικών

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συζήτηση στη Βουλή, αλλά και σκληρή αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπερασπίστηκε με έντονο ύφος την κυβερνητική τροπολογία για τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού προς τα «ιερά και κοινά» σύμβολα του έθνους.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε πως σύντομα θα παρουσιαστούν δημόσια οι ταυτότητες των λεγόμενων «γνωστών-αγνώστων» που προκαλούν επεισόδια και πλήττουν, όπως είπε, το δικαίωμα των πολιτών στη συνάθροιση.

Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας στην Aνδρο, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οφείλουμε συλλογικά να διαφυλάσσουμε τη σημασία και την ιερότητα εμβληματικών μνημείων, όπως ο Aγνωστος Στρατιώτης και η Ακρόπολη.

«Στην Ακρόπολη δεν πάμε να στήνουμε τσαντίρια. Υποθέτω θα συμφωνήσετε κι εσείς. Oπως επίσης, στους ναούς δεν κάνουμε γκράφιτι. Στα πράγματα που είναι και ιερά και κοινά, οφείλουμε τον μέγιστο σεβασμό ως πολίτες και ως έθνος», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάθε γενιά έχει χρέος να προστατεύει και να αναβαθμίζει αυτά τα σύμβολα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στους λεγόμενους «γνωστούς-αγνώστους» που, όπως είπε, δεν είναι καθόλου άγνωστοι στις Aρχές.

«Είναι πολύ γνωστοί. Και θα σας τους καταδείξω σύντομα, έναν προς έναν. Είναι ιδιαίτερα παραβατικοί και δραστήριοι, προκαλώντας ζημιές και περιορίζοντας το δικαίωμα του συνέρχεσθαι των πολιτών», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Aρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων που ευθύνονται για συχνά επεισόδια σε διαδηλώσεις.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πλευρά της, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για «εκδικητική» στάση απέναντι στον υπουργό Εθνικής Aμυνας Νίκο Δένδια.

Oπως είπε, η τροπολογία για τη φύλαξη του Μνημείου του Aγνωστου Στρατιώτη αποτελεί «μια διαστροφική σύλληψη» με στόχο να «τιμωρηθεί» ο κ. Δένδιας επειδή υπερασπίστηκε το δικαίωμα του πατέρα Πάνου Ρούτσι να μάθει πώς σκοτώθηκε το παιδί του στα Τέμπη. «Είναι χυδαίο να χρησιμοποιείται το μνημείο των πεσόντων για πολιτική εκδίκηση», τόνισε, εκφράζοντας τη λύπη της για το ότι η διαμαρτυρία του πατέρα χαρακτηρίστηκε «τσαντίρι».

Απαντώντας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η φράση του δεν είχε προσβλητική πρόθεση, εξηγώντας ότι ο ίδιος προέρχεται «από τα τσαντίρια και τα χωράφια» και γνωρίζει τι σημαίνει σκληρή ζωή και κόπος. «Είμαι ο πρώτος που είπε ότι είναι απολύτως θεμιτό το αίτημα ενός πατέρα να ζητά απαντήσεις για το παιδί του», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα στην Ανδρο, όπου καταγγέλθηκαν περιστατικά λογοκρισίας και βίαιης απομάκρυνσης πανό διαδηλωτών για τα Τέμπη, ο υπουργός αρνήθηκε ότι υπήρξαν εντολές για περιορισμό του δικαιώματος διαμαρτυρίας.

Οπως διευκρίνισε, «ο άνθρωπος που συνελήφθη κινήθηκε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπήρξαν θέματα ασφαλείας».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κατέθεσε μάλιστα στη Βουλή την οκτάμηνη καταδίκη του συγκεκριμένου προσώπου, επιμένοντας ότι οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν νόμιμες και απολύτως δικαιολογημένες.

Η αντιπαράθεση των δύο πολιτικών αποκάλυψε για ακόμη μία φορά τη βαθιά πόλωση γύρω από ζητήματα αστυνομικής ευθύνης και προστασίας των δημοκρατικών ελευθεριών, με τον υπουργό να επιμένει στην ανάγκη τάξης και σεβασμού των θεσμών και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να καταγγέλλει «καταχρηστική εξουσία» και «συγκάλυψη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News