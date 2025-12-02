Χρυσοχοΐδης σε Κωνσταντοπούλου: Στοχοποιείτε αστυνομικούς – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι σάκος του μποξ

Μια νέα κοινοβουλευτική αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αυτή τη φόρα ανάμεσα στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η σύγκρουση πυροδοτήθηκε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ακραία αστυνομική βία», λέγοντας ότι η αστυνομία ξυλοκόπησε και κακοποίησε τους αγρότες, προκαλώντας άμεση και οξεία αντίδραση από τον υπουργό.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρεμβαίνοντας από το βήμα του κοινοβουλίου, χαρακτήρισε «εξωφρενικά» τα όσα υποστήριξε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι τέτοιου τύπου κριτική στοχοποιεί «57.000 αστυνομικούς που προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε 1.700 συγκεντρώσεις χωρίς ούτε έναν τραυματισμό».

«Πραγματικά ντροπή», πρόσθεσε ο υπουργός με ιδιαίτερη ένταση.

Αναφερόμενος σε παλαιότερους ισχυρισμούς περί «αστυνομικών-προβοκατόρων», απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, σημειώνοντας: «Μας λέγατε πέρυσι για αστυνομικούς που ντύθηκαν προβοκάτορες και έριξαν μολότοφ. Να τελειώνουμε με αυτά. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες. Δεν είναι σάκος του μποξ για τον καθένα εδώ μέσα».

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις καταγγελίες του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας περί «οργίου καταστολής», ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν κατηγορηματικός: «Κανένα όργιο καταστολής. Καμία βία. Καθόλου. Σε εκατοντάδες σημεία υπάρχουν τώρα μπλόκα αγροτών. Διαμαρτύρονται και διεκδικούν. Ούτε βία, ούτε καταστολή».

Τέλος, αναφερόμενος στην τροπολογία για την οπλοκατοχή και τις νέες αυστηροποιημένες ποινές που προωθεί η κυβέρνηση, ο υπουργός τόνισε ότι οι ρυθμίσεις στοχεύουν «σε έναν μικρό αριθμό εγκληματικών ομάδων που ταλαιπωρούν την Κρήτη», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το νησί αποτελεί «λαμπρό παράδειγμα με χαμηλή εγκληματικότητα».

