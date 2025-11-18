Χρυσοχοΐδης: Ποια εγκλήματα τιμής; Στα Βορίζια μαφιόζοι αναμετρώνται για τις ζωοκλοπές

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή προανήγγειλε ότι θα ανακοινώσει –την προσεχή Πέμπτη– ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος σε συνέντευξή του, το πρωί της Τρίτης (18.11), στον ΣΚΑΪ, μίλησε και για τις αστυνομικές δυνάμεις που παραμένουν στα Βορίζια, ενώ έχουν περάσει 18 ημέρες από το αιματοκύλισμα.

«Η αστυνομία είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα από εδώ και πέρα. Οχι στο συγκεκριμένο χωριό. Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες που φέρουν όπλα)», είπε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε: «Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατικοί (άνθρωποι). Παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε».

Ο υπουργός ρωτήθηκε για τον αν στα Βορίζια υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις ή αν πρόκειται για «εγκλήματα τιμής» –μια αμφιλεγόμενη θέση που διατύπωσε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εγκληματικές ομάδες», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης. «Είναι μαφιόζοι, οι οποίοι αναμετρώνται μεταξύ τους ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές, ποιος θα πάρει περισσότερα χωράφια αυθαίρετα, ποιος θα μοιράσει ναρκωτικά, ποιος θα εκβιάσει ποιον, πώς θα αρπάξουν επιδοτήσεις…».

«Υπάρχει μια συνολικότερη αντίληψη για τα πράγματα, αλλά όχι σε όλους. Είναι άδικο να το γενικεύουμε. Η Κρήτη έχει 8 εκατομμύρια επισκέπτες, 600.000 κατοίκους, δεν είχε ούτε μια ληστεία φέτος το καλοκαίρι ούτε μια κλοπή. Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα, έχουμε αυτές τις εστίες οι οποίες όμως έχουν πολύ βαριά εγκληματικότητα. Κάποιοι γίνονται πολύ δυνατοί σε βάρος κάποιων άλλων. Η αστυνομία υπήρχε εκεί και κάνει καλή δουλειά αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό να πάνε να οργώνουν τα χωριά αλλά να διερευνήσουν τις εγκληματικές ομάδες», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

