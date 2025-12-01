Χρυσοχοΐδης: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θωρακίζει πολίτες και θεσμούς»

Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά πεδία στο μέτωπο κατά του εγκλήματος, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην έναρξη της Περιφερειακής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η σύμπραξη δεν είναι μόνο επωφελής για τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία των πολιτών και των θεσμών, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ασπίδα απέναντι στο έγκλημα και τη διαφθορά.

Τον κ. Χρυσοχοΐδη συνόδευε ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Τους υποδέχτηκαν ο έλληνας ευρωπαίος εισαγγελέας Νικόλαος Πασχάλης και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το στίγμα της στενής και ουσιαστικής συνεργασίας, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των ελληνικών Αρχών, επισημαίνοντας την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής δράσης, απέναντι στη διαρκώς εξελισσόμενη εγκληματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της κατάχρησης κοινοτικών πόρων, ένα φαινόμενο που –όπως τόνισε– δεν πλήττει μόνο την Ευρωπαϊκή Ενωση συνολικά, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε, επίσης, τον ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, την οποία χαρακτήρισε ως υπηρεσία-πρότυπο για την Αστυνομία του μέλλοντος, υπογραμμίζοντας ότι το έργο της κάνει υπερήφανη την ΕΛ.ΑΣ. και το ελληνικό κράτος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεσματικών κοινών δράσεων, ανέφερε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις αποδεικνύουν έμπρακτα την αποφασιστικότητα της ΕΛ.ΑΣ. να δουλεύει «χέρι-χέρι» με τις δικαστικές Αρχές για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

