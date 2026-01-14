Χρυσοχοΐδης για μπλόκα: Στη Θήβα χειροκροτούσαν τον Κασιδιάρη

Καταπέλτης για μερίδα των αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι υποδέχθηκαν το καταδικασμένο πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη με χειροκροτήματα κατά την «επίσκεψή» του σε μπλόκο στη Θήβα.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι οι αγρότες, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, έχουν το δικαίωμα να έχουν αιτήματα αλλά οι διεκδικήσεις τους έχουν και κάποιο μέτρο, ιδιαίτερα εάν αυτές οδηγούν σε καταπάτηση των δικαιωμάτων των άλλων, όπως για παράδειγμα αυτού των ελεύθερων μετακινήσεων.

«Στη Δημοκρατία είναι απόλυτα νόμιμο, συνταγματικό δικαίωμα η διεκδίκηση αιτημάτων. Ολες οι κοινωνικές ομάδες έχουν το δικαίωμα να προβάλουν αιτήματα. Ομως ουδέποτε εκπληρώνονται όλα τα αιτήματα. Εκπληρώνεται το μεγαλύτερο ή το μικρότερο ή ένα μέρος αυτών των αιτημάτων. Μετά στη συνέχεια υπάρχει ο συμβιβασμός. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει μία τέτοια εκδοχή. Αυτές οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν -όπως φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις -με μεγάλη κοινωνική υποστήριξη και η κυβέρνηση επέδειξε μία πρωτοφανή ανοχή απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν επί πολλές ημέρες στην οικονομία της χώρας», παραδέχθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σημείωσε ακόμη ότι είναι καιρός να υπάρξει ανάληψη ορισμένων ευθυνών σε όσους συνεχίζουν τα μπλόκα και αναφέρθηκε σε ένα τραγικό γεγονός με ένα θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Αθηνών – Θηβών. Εκεί λόγω των μπλόκων γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα ΙΧ να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 41χρονου οδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου, ο οποίος κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Θήβα.

«Αυτοί όλοι έχουν αντιληφθεί τι κάνουν; Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι πριν από μερικές ημέρες υποδέχθηκαν τον εξαίρετο κύριο Κασιδιάρη και μαζί του χειροκροτούσαν για τα κατορθώματά του. Αναφέρομαι σε αυτούς στη Θήβα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η κατάχρηση πλέον ενός δικαιώματος -του δικαιώματος του συνέρχεστε – που πλήττει τόσο την υπόλοιπη κοινωνία», ξεκαθάρισε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κασιδιάρης επισκέφθηκε τα μπλόκα κατά τη διάρκεια πενθήμερης άδειας που είχε από τις φυλακές.

Τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει ανεκτό ξανά το κλείσιμο τελωνείων, με τη χώρα να δέχεται σειρά παραπόνων από ξένα κράτη, ενώ οι αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβληθούν είναι τεράστιες και ως εκ τούτου «δεν μπορούν να επαναληφθεί κλείσιμο κρίσιμων υποδομών, θέλω να το ξεκαθαρίσω».

Παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν θέλησε να αποκαλύψει τις επόμενες αποφάσεις που μπορούν να λάβουν οι αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι ο ρόλος του δεν είναι να κάνει δηλώσεις, ιδιαίτερα επί επιχειρησιακών ζητημάτων.

