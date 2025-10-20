Χρυσοχοΐδης για Αγνωστο Στρατιώτη: «Δεν με ενοχλούν τα καντηλάκια – Μετά τις πάνω και κάτω πλατείες ας είμαστε όλοι προσεκτικοί»

Σωστή χαρακτήρισε την απόφαση να αναλάβουν οι Ενοπλες Δυνάμεις την διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η απόφαση, σημείωσε σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Οpen, αποκαθιστά το εθνικά αυτονόητο, καθώς πρόκειται για ιερό και εθνικό χώρο, ενώ η Αστυνομία θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια του μνημείου και της γύρω περιοχής.

Απαντώντας δε στην κριτική που ακούγεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης για το timing της νομοθετικής ρύθμισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε πως «δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία», αλλά «σχετίζεται με τη συνολική διευθέτηση και την τάξη σε έναν χώρο που είναι ιερός».

«Εχει κάποιο κομματικό όφελος που κάνει αυτό η κυβέρνηση;», ήταν το ερώτημα που έθεσε ο υπουργός, για να συμπληρώσει: «Κάθε πολίτης έχει την δική του άποψη. Η νομοθέτηση περιγράφει ότι υπάρχει ένας ιερός χώρος. Δεν αφορά τα Τέμπη αυτή η ιστορία. Είναι ένα νωπό ζήτημα που δημιουργεί ένα συνολικό πένθος και δεν αφορά τη νομοθέτηση αυτή. Αφήστε την άκρη το ζήτημα των Τεμπών».

«Τώρα -έκρινε ο κ. Χρυσοχοΐδης- είναι ευκαιρία να υπάρξει μια τάξη νομοθετική, να παραλάβει τον χώρο ο Στρατός για την ευταξία. Δεν υπάρχει σε κάθε χώρα ένα μνημείο που όλοι σέβονται; Αυτό πρέπει να κάνουμε με ατομική και εθνική ευθύνη», τόνισε, χωρίς να παραλείψει να επισημάνει ότι κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν έναν κοινό τόπο μνήμης σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης, κάτι που, όπως υπογράμμισε πρέπει να αποφευχθεί.

«Ανοιξε μια συζήτηση που δεν χρειάζεται. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ιερά. Η Ακρόπολη, οι εκκλησίες μας, και το Μνημείο των πεσόντων και του Αγνώστου Στρατιώτη. Υπήρχαν πριν από εμάς και θα υπάρχουν μετά από εμάς. Οφείλουμε να διαχειριστούμε όλα αυτά με σεβασμό.

»Θα πάμε στην εκκλησία να γράφουμε στους τοίχους; Θα πάμε στην Ακρόπολη να κάνουμε ασχήμιες; Όχι. Ο Άγνωστος Στρατιώτης έρχεται από πάρα πολλά χρόνια. Γιατί να τα παραβιάσουμε;» διερωτήθηκε εκ νέου στη συνέντευξή στο Οpen ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Οσο για το θέμα με τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών, που ξαναγράφτηκαν με κόκκινη μπογιά την Κυριακή και το αν πρέπει ή όχι να σβηστούν, ο κ. Χρυσοχοΐδης αρκέστηκε να δηλώσει ότι «καλώς υπάρχουν». «Δεν πάει κανείς να τα σβήσει. Γιατί ανοίγουμε πόλεμο και διαμάχες;», παρατήρησε.

Και ερωτηθείς προσωπικά αν τον ενοχλούν τα κεριά και τα φυτά γύρω από τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απάντησε λέγοντας:

«Το θέμα με τα κεριά και τα καντηλάκια δεν με ενοχλεί και το θεωρώ πολύ λογικό. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι για δεκαετίες σε αυτόν τον χώρο γίνονταν πολλά πράγματα. Έχει σκάσει μέχρι και βόμβα. Σε κάθε χώρα δεν υπάρχει ένα μνημείο που όλοι σέβονται πάνω από όλους; Ανεξαρτήτως πολιτικής πεποιθήσεως; Αυτό πρέπει να κάνουμε».

«Εχουμε βιώσει την πάνω και την κάτω πλατεία. Μπορείτε να μου πείτε τι απέμεινε από αυτό. Τι άφησαν πίσω τους; Σκουπίδια. Αφησαν τον λαϊκισμό και τα ψέματα και μας έκαναν τη ζημιά τη μεγάλη. Ας πάρουμε μαθήματα από αυτό. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Το θέμα της ενότητας του λαού είναι εδώ. Επειδή έχουμε 6 χρόνια που βγήκαμε από την καταστροφή, ας είμαστε όλοι προσεκτικοί», κατέληξε με νόημα ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News