Χρυσοχοΐδης: Δεν προλαβαίνουμε τις βεντέτες, αλλάζουμε νοοτροπίες

Σε αναμονή ανακοίνωσης των νέων μέτρων που αφορούν την οπλοκατοχή και ενώ παραμένει ακόμη νωπό το αιματοκύλισμα στα Βορίζια της Κρήτης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε την Κυριακή για αλλαγή της νοοτροπίας που κρατά ζωντανές τις βεντέτες.

«Είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε», ανέφερε στο ΕΡΤNEWS και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Ηρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», τόνισε ο κ.Χρυσοχοΐδης αναφέροντας πως στο στόχαστρο βρίσκονται δυσπρόσιτες περιοχές του Ψηλορείτη όπου επικρατούν, όπως είπε, παραβατικές αντιλήψεις.

Πέραν των μέτρων για την οπλοκατοχή – οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής αναμένεται να ανακοινωθούν στην Κρήτη εντός των προσεχών ημερών – ο υπουργός είπε ότι παράλληλα δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

Οργανωμένο έγκλημα

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της λεγόμενης Greek Mafia, λέγοντας ότι «οι εμπλεκόμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας».

Όπως είπε, το επονομαζόμενο ελληνικό FBI κατά του οργανωμένου εγκλήματος έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων 550 έχουν προφυλακιστεί.

«Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι, τώρα έχουν εξιχνιαστεί. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», σημείωσε.

Προστασία των μνημείων

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο υπουργός διερωτήθηκε: «Γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό μπροστά στο μνημείο; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο».

Για το Πολυτεχνείο

Ακόμα ζήτησε «να επικρατήσει η λογική», ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν» και ότι η αστυνομία θα είναι παρούσα σε όλες τις σχετικές επετειακές εκδηλώσεις.

