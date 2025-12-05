Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί η ΕΛ.ΑΣ να λύσει το Αγροτικό – Μη διαχειρίσιμο πρόβλημα δεν υπάρχει

Δεν είναι δουλειά της Αστυνομίας να λύσει το πρόβλημα των αγροτών, δήλωσε την Παρασκευή (05.12), στον ραδιοσταθμό «Παραπολιτικά 90,1», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρά το γεγονός ότι εσχάτως γίνεται όλο και πιο συχνά, αποδέκτης παραινέσεων -αν όχι υποδείξεων- για την ανάγκη παρέμβασης της ΕΛ.ΑΣ στα μπλόκα που εν τω μεταξύ πληθαίνουν και ενισχύονται ανά τη χώρα.

»Η Αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει», έλεγε άλλωστε, μόλις πριν από μία ημέρα, ο ίδιος ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης. προσθέτοντας ότι με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει να επιβάλει τον νόμο και να ανοίξει τους δρόμους.

Ωστόσο όπως γράφει στο Protagon, o Αγγελος Κωβαίος, τόσο ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης, όσο αρμόδιοι της ΕΛ.ΑΣ, σε συζήτηση προ ημερών στο Μέγαρο Μαξίμου, επεσήμαναν μεταξύ άλλων ότι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις -και αυτής της κλίμακας- δεν ενδείκνυται να αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά και κατασταλτικά.

Εξ ού και η παρατήρηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και πολιτικό προϊστάμενο της ΕΛ.ΑΣ στη ραδιοφωνική του συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά» ότι «δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα το Αγροτικό, ούτε μπορεί η ΕΛΑΣ να λύσει τα προβλήματα των αγροτών».

Από την άλλη, σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης σε σχέση με τα αγροτικά μπλόκα, «δεν υπάρχει κανένα μη διαχειρίσιμο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή».

«Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, λειτουργούν τα σύνορα, άρα δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα», εκτίμησε και κατέληξε λέγοντας ότι «οι αγροτοσυνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους, όπως και εμείς».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς τι θα κάνει η Αστυνομία αν και όταν θα κλείσουν οι αγρότες τελωνεία και λιμάνια, απάντησε:

«Γιατί με ρωτάτε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη χώρα αυτή τη στιγμή; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μη διαχειρίσιμο. Όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να πιέζουμε για κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα δημιουργούσαν περαιτέρω προβλήματα και οξύνσεις παρά μόνο να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που προκύπτουν από μια δυσκολία λόγω των καταλήψεων των δρόμων. Από την ώρα που υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές, από την ώρα που λειτουργούν τα σύνορά μας «κανονικά», με κάποια εμπόδια που δεν δημιουργούν προσκόμματα στην λειτουργία της χώρας δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον».

Αντίστοιχα, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, η Αστυνομία θα είναι παρούσα και κατά τη διάρκεια των πογραμματισμένων εκδηλώσεων για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το Σάββατο. «Η Αστυνομία θα είναι παρούσα, παρά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Θα είμαστε παρόντες, για να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εκδηλώσεις», είπε.

