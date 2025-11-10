Χρυσοχοΐδης: Από Ιούνιο οι 1.000 κάμερες στους δρόμους – έρχεται ν/σ για τις bodycams στους αστυνομικούς

Από τον ερχόμενο Ιούνιο θα αρχίσουν να μπαίνουν οι 1.000 κάμερες στους δρόμους για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και την επιβολή των (ηλεκτρονικών προστίμων) –κάμερες που θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών– ενημέρωσε σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, την ώρα που, όπως προκύπτει, καθυστερεί η τοποθέτηση εκείνων από την Περιφέρεια.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», ανέφερε σχετικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, ενώ αυτές που θα χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ., θα μπουν τον Ιούνιο.

Μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα της τοποθέτησής τους, ο υπουργός σημείωσε πως «είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους».

Ερωτηθείς, δε, για τυχόν καθυστερήσεις από πλευράς της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε:

«Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Εχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Τέλος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη γνωστοποίησε ότι εντός των επόμενων ημερών έρχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου για τις bobycams σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., κατά το πρότυπο αντίστοιχων υπηρεσιών του εξωτερικού.

