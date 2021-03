Χρυσοφόρο το πέρασμα της Ιβάνκα και του Κούσνερ από τον Λευκό Οίκο

Στα τέσσερα χρόνια που ήταν στον Λευκό Οίκο, η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του προεδρου Τραμπ, και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, κέρδισαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που θέτει σημαντικά ερωτήματα ηθικής φύσης.

Το ποσό σύμφωνα με καταμέτρηση της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, Πολίτες για τη Υπευθυνότητα και την Ηθική στην Ουάσινγκτον) κυμαίνεται ανάμεσα στα 170 και τα 640 εκατομμύρια δολάρια.

Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος, καθώς η ανάλυση των στοιχείων περιλαμβάνει εισόδημα της Ιβάνκα που απέκτησε τέσσερις μήνες πριν αρχίσει η εργασία της δίπλα στον πατέρα της και ένα μήνα πριν αρχίσει η εργασία του Κούσνερ.

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει ότι θα εργαζόταν αμισθί (αν και είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανένας τι έκανε στον Λευκό Οίκο η Ιβάνκα, όπως σημειώνει το CREW), για να μετριάσουν κάπως στις ανησυχίες περί νεποτισμού. Ωστόσο η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι το τεράστιο ποσό που αποκόμισαν υπονομεύει πολύ σοβαρά το επιχείρημά τους, καθώς μάλιστα οι μισθοί από την εργασία τους για την κυβέρνηση θα ανέρχονταν σε λιγότερο από το 1% των χρημάτων που αποκόμισαν.

Μεγάλο μέρος των κερδών προέρχονται από το μερίδιο που έχει η Ιβάνκα στο Trump Hotel, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο. Η Ιβάνκα κέρδισε πάνω από 13 εκατ. δολάρια το 2017, περίπου 4 εκατ. έτη 2018 με 2019 και 1,5 εκατ. το 2020 λόγω της πανδημίας.

Καταγράφεται ακόμα μία ανεξήγητη πτώση στην αξία του μεριδίου της. Αν και αρχικά δήλωνε ότι το μερίδιο έχει αξία που κυμαίνεται ανάμεσα στα 5 και τα 25 εκατ. δολάρια, στην τελευταία δήλωση αναφέρει ότι αξίζει 100.000 με 250.000 δολάρια, χωρίς ενδιάμεσα να έχει πουλήσει ποσοστό του μεριδίου της στο στο ξενοδοχείο.

Γύρω από τη φίρμα της Ιβάνκα Τραμπ υπάρχει μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία. Το 2018 η κόρη του προέδρου Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει την λειτουργία της. Αν και είχε αναφέρει επισήμως ότι η εταιρεία είχε κλείσει εντελώς την 31η Ιουλίου 2018, η κόρη του προέδρου αναφέρει στις δηλώσεις της ότι έβγαλε περίπου ένα εκατομμύριο από την εταιρεία το 2019, όταν πλέον (θεωρητικά) είχε κλείσει.

Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις η κόρη του προέδρου είχε συναντηθεί με αξιωματούχους ξένων κυβερνήσεων, για να ακολουθήσει λίγες μέρες αργότερα η ανανέωση των trademark της εταιρείας της Ιβάνκα. Για παράδειγμα αυτό συνέβη με την Κίνα, την ίδια ημέρα που ο πατέρας της ως πρόεδρος παρέθεσε δείπνο στον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Το ίδιο συνέβη και με την Ιαπωνία. Κάποιες εγκρίσεις ήλθαν μάλιστα τρεις μήνες μετά το δηλωμένο κλείσιμο της εταιρείας.

Το CREW τονίζει ότι το ζευγάρι δεν θα έπρεπε να είχε εργαστεί στον Λευκό Οίκο, για προφανείς σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά και γιατί επωμίστηκαν βαριά καθήκοντα χωρίς να έχουν τα προσόντα να τα φέρουν σε πέρας. Οπως ωστόσο αποδεικνύεται, η «εργασία» τους στον Λευκό Οίκο, μπορεί τυπικά να μην τους απέφερε χρήματα με τη μορφή μισθού, αλλά επιρροή που εξαργύρωσαν καταλλήλως.

