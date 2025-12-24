Χριστουγεννιάτικη έκπληξη του Ρόμπι Γουίλιαμς σε 94χρονη θαυμάστριά του

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς χάρισε φέτος ένα από τα πιο συγκινητικά χριστουγεννιάτικα δώρα, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη της σκηνής δεν έχει σβήσει την ανθρώπινη πλευρά του.

Ο διάσημος τραγουδιστής εκπλήρωσε την «ευχή ζωής» της 94χρονης Νόρμα, μιας πιστής θαυμάστριάς του, μιλώντας μαζί της σε μια απρόσμενη βιντεοκλήση από το γηροκομείο όπου εκείνη διαμένει.

Η ιστορία ξεκίνησε από ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο η Νόρμα δήλωνε πως όνειρό της ήταν να γνωρίσει τον αγαπημένο της καλλιτέχνη. Το βίντεο είδε η 13χρονη κόρη τού Ρόμπι, Τέντι, η οποία δεν δίστασε να πει στον πατέρα της: «Πρέπει να της μιλήσεις».

Και έτσι έγινε. Δύο εβδομάδες αργότερα, ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίστηκε στην οθόνη μπροστά σε μια κατάπληκτη και συγκινημένη Νόρμα. Οι δυο τους μίλησαν για περισσότερα από 20 λεπτά, αντάλλαξαν ευχές, αναμνήσεις και γέλια, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Γουίλιαμς είπε ότι την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα προσπαθήσει να «περάσει και να την χαιρετήσει αυτοπροσώπως». «Θα μου άρεσε πολύ», απάντησε η Νόρμα.

«Εμεινα απόλυτα έκπληκτη. Πραγματικά έμεινα έκπληκτη. Τίποτα παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί» ανέφερε η 94χρονη

«Ηταν συγκινητικό να βλέπω το βίντεό σου στο διαδίκτυο και συγκινητικό να σου μιλάω. Είμαι ευγνώμων που σημαίνω κάτι για σένα. Ελπίζω να σε δω του χρόνου», της είπε.

Η Νόρμα αστειεύτηκε: «Ελπίζω, αν είμαι ακόμα ζωντανή», αστειεύτηκε η Νόρμα.

«Θα είσαι, είμαι σίγουρος. Πολλή αγάπη και καλά Χριστούγεννα», απάντησε εκείνος.

Για τη Νόρμα αυτή η συνομιλία ήταν ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας, για τον Ρόμπι μια υπενθύμιση ότι η μουσική – και η αγάπη του κοινού- δεν έχουν ηλικία.

