Χριστούγεννα στο Μέγαρο: και δεύτερη ημερομηνία για το πρωτοχρονιάτικο γκαλά

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα υποδεχτεί το 2023 με το καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο γκαλά της στο Μέγαρο Μουσικής, όπου το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει «διαμάντια» του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου, για δύο βραδιές, μετά την εξάντληση των εισιτηρίων για την πρώτη εορταστική συναυλία, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου.

Ετσι, όσοι δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν εισιτήριο, μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις για τη δεύτερη συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.

Το πρόγραμμα και των δύο συναυλιών περιλαμβάνει μελωδίες που άφησαν εποχή στο Μπρόντγουεϊ της Νέας Υόρκης και στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, σε ερμηνείες της Μυρσίνης Μαργαρίτη (υψίφωνος), της Νάντιας Κοντογεώργη (μεσόφωνος, 30/12), της Βάσιας Ζαχαροπούλου (υψίφωνος, 29/12) και του Γιάννη Καλύβα (τενόρος). Την ΚΟΑ-resident ορχήστρα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών θα διευθύνει ο μαέστρος Μιχάλης Οικονόμου.

Στο εφετινό πρωτοχρονιάτικο γκαλά μιούζικαλ της ΚΟΑ το κοινό θα απολαύσει γνωστά αποσπάσματα από την «Ωραία μου κυρία» του Φρέντερικ Λόου και τη «Μελωδία της ευτυχίας» του Ρίτσαρντ Ρότζερς, από το «Kiss Μe Kate» του Κόουλ Πόρτερ και το «West Side Story» του Λέοναρντ Μπερνστάιν, αλλά και πολυαγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τις δημοφιλείς ορχηστρικές συνθέσεις «A Christmas Festival» και «Belle of the Ball» του Λιρόι Αντερσον, καθώς και το περίφημο εμβατήριο «Pomp and Circumstance March No. 1» του Σερ Εντουαρντ Ελγκαρ.

Λεπτομέρειες συναυλίας Πρωτοχρονιάτικο γκαλά με τα ωραιότερα μιούζικαλ

29 και 30 Δεκεμβρίου | 20:30

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Μια συμπαραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του Μέγαρου Μουσικής Αθηνών

Διάρκεια: 2 ώρες (με διάλειμμα)

Τιμές εισιτηρίων: 11 (εκπτωτικά), 16, 26, 34, 42, 52, 60 ευρώ

Εισιτήρια & Πληροφορίες: 210 7282.333, megaron.gr

