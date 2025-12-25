Ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το πινγκ πονγκ και την αγαπημένη του Σούζαν Μπόιλ

Στις 27 Δεκεμβρίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ γίνεται 30 ετών και σχεδόν ταυτόχρονα οι ευρωπαίοι φαν του θα τον απολαύσουν στη νέα του ταινία «Marty Supreme» του Τζος Σάφντι, η οποία χωρίς να είναι πιστά βιογραφική, αφηγείται την ιστορία του Μάρτι Ράισμαν, ενός πρωταθλητή του πινγκ πονγκ της δεκαετία του 1950. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο γαλλοαμερικανός ηθοποιός στη συνέντευξή του στο BBC στο πλαίσιο της προώθησης του «Marty Supreme», αφιέρωσε επτά χρόνια για να τελειοποιήσει το σπορ, όπως απαιτούσε ο τελευταίος κινηματογραφικός του ρόλος.

«Με προσέγγισαν για αυτό το έργο το 2018. Αυτό μου έδωσε ουσιαστικά έξι, επτά χρόνια για να προετοιμαστώ κατά διαστήματα. Σε όλο τον ελεύθερο χρόνο μου, έκανα όσο το δυνατόν περισσότερη προπόνηση», λέει. Η αφοσίωση του Σαλαμέ στους κινηματογραφικούς ρόλους είναι μέρος της επιτυχίας του, γράφει ο δημοσιογράφος Κόλιν Πάτερσον σχολιάζοντας ότι η περίοδος προετοιμασίας του για το πινγκ πονγκ ήταν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη από τα πέντε χρόνια που αφιέρωσε για να μάθει να παίζει κιθάρα για τον ρόλο του στο «A Complete Unknown» (2024).

«Νομίζω ότι η ευθύνη σε αυτή την ταινία, όπως και στην ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν, αν ήσουν θαυμαστής του Ντίλαν ή κιθαρίστας, [είναι να βεβαιωθείς] ότι αυτό, που βλέπεις στην οθόνη, σου φαίνεται αληθινό. Ομοίως και εδώ, αν είσαι λάτρης του πινγκ πονγκ, αυτό που βλέπεις πρέπει να σου φαίνεται πιστευτό», λέει στο BBC.

Εμμονική προπόνηση για τον ρόλο

Επαιζε, λοιπόν, ασταμάτητα πινγκ πονγκ ανάμεσα στις λήψεις του «Wonka» (2023), όπως και στην έρημο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Dune: Μέρος 2» (2024). Οταν κυκλοφόρησε η «Γαλλική Αποστολή» [το 2021], στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών έμενε «σε ένα όμορφο Airbnb σε μια πλαγιά». Και βεβαίως είχε το τραπέζι του πινγκ πονγκ μαζί του.«Εχω ένα βίντεο από την προπόνηση με φίλους. Είναι σαν ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα», λέει και σε αυτό το σημείο, ο Σαλαμέ δακρύζει, καθώς μεταφέρεται νοερά πίσω στις μέρες που τελειοποιούσε το backhand του στη Γαλλική Ριβιέρα.

«Μου δίνεται η ευκαιρία να ζήσω αυτή την υπέροχη ζωή δουλεύοντας σε project που αγαπώ και είναι πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Πολλοί ηθοποιοί δεν έχουν καν την ευκαιρία να δουλέψουν, πόσο μάλλον να δουλέψουν με πράγματα τα οποία τους παθιάζουν πραγματικά», παραδέχεται και προσθέτει: «Υπάρχουν χειρότερα πράγματα στη ζωή από το να πρέπει να μάθεις να παίζεις κιθάρα και πινγκ πονγκ σε υψηλό επίπεδο».

Η εξαιρετική ερμηνεία του στο «Marty Supreme» του έχει ήδη εξασφαλίσει υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού τόσο στις Χρυσές Σφαίρες όσο και στα Critics Choice Awards, ενώ η κούρσα των Οσκαρ θεωρείται επί του παρόντος μια αναμέτρηση μεταξύ του Τιμοτέ Σαλαμέ και του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για την ερμηνεία του στο «Μια Μάχη Μετά την Αλλη», του Πολ Τόμας Αντερσον.

Ο ρόλος του βασίζεται στον πραγματικό μεταπολεμικό σταρ του πινγκ πονγκ Μάρτι Ράισμαν. Η ηθική του Μάρτι Μάουζερ, ωστόσο, -όπως ονομάζεται η ημι-μυθοπλαστική κινηματογραφική εκδοχή του- είναι αμφιλεγόμενη, καθώς εμπλέκεται σε μια ληστεία και προσπαθεί να καταστρέψει τον γάμο του μεγαλύτερου χορηγού του, τον οποίο απεχθάνεται. Παρόλα αυτά ο Σαλαμέ είναι μεγάλος θαυμαστής του χαρακτήρα του.

«Ξέρεις, όταν είσαι 20άρης, είσαι ηλίθιος», λέει γελώντας, «Και αυτή η ταινία, σε μεγάλο βαθμό, αφορά το να είσαι ηλίθιος στα 20 σου. Και αν επιπλέον, έχεις ένα πάθος στο οποίο είσαι μοναδικός, κινδυνεύεις να φαίνεσαι και ανόητος εκτός από ηλίθιος.»

Πώς βλέπει λοιπόν τον δικό του 20χρονο εαυτό στο τέλος μιας δεκαετίας κατά τη διάρκεια της οποίας έχει προταθεί δύο φορές για Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, για το «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (2017) και το «A Complete Unknown» (2024); «Ηταν υπέροχα. Ξέρεις, ήταν φοβερά» απαντάει στο BBC και ένα τεράστιο χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπό του. «Νιώθω σαν να ζω σε ένα όνειρο. Βρίσκομαι στην οροφή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στο Λονδίνο και μιλάω για μια ταινία με την οποία είμαι βαθιά παθιασμένος», τονίζει.

Ο χαρακτήρας του, ο Μάρτι Μάουζερ, σχολάζει ο Πάτερσον, αποπνέει την ίδια αυτοπεποίθηση που επέδειξε ο Σαλαμέ κατά την παραλαβή του βραβείου SAG για τον καλύτερο ηθοποιό νωρίτερα φέτος, όπου δήλωσε: «πραγματικά επιδιώκω τη υπεροχή».

Θέλει να είναι ανάμεσα στους κορυφαίους

«Ξέρω ότι συνήθως οι άνθρωποι δεν μιλάνε έτσι, αλλά θέλω να είμαι ένας από τους σπουδαίους», είπε, πριν αναφερθεί στους ηθοποιούς Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Μάρλον Μπράντο, Βαϊόλα Ντέιβις, τον θρύλο του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και τον κολυμβητή Μάικλ Φελπς, με τους οποίους θα ήθελε να συγκριθεί.

Από πού προέρχεται η αυτοπεποίθησή του; «Ξέρεις, έχω τα πάνω μου και τα κάτω μου. Και νιώθω ότι αυτό είναι που με κρατάει σε εγρήγορση. Είναι η νοοτροπία μου του Νεοϋορκέζου: αν είμαι σε μια ταινία ή σε μια κοινωνική εκδήλωση, αν τα πράγματα πάνε καλά, νιώθω υπέροχα. Αν όχι, ο κόσμος καταρρέει», αποκαλύπτει στο BBC, δείχνοντας ότι είναι επίσης ευάλωτος.

«Και νομίζω ότι όλο και περισσότερο στη ζωή μου, καθώς πλησιάζω τα 30, θέλω να είμαι πιο προσεκτικός. Θέλεις να εξελιχθείς. Αλλά αυτή είναι μια τεράστια διαδικασία μάθησης. Και προσπαθώ να μην είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου ή με τους γύρω μου που επίσης εξελίσσονται», τονίζει.

Ενα πράγμα που είναι απολύτως σαφές, πάντως, είναι η αγάπη του για τη μεγάλη οθόνη, υπογραμμίζει ο Πάτερσον στο BBC. Τον ίδιο μήνα που το Netflix ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αγοράσει την Warner Bros, ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ, το «Marty Supreme» είναι μια ταινία που θα κυκλοφορήσει σε πολλές κινηματογραφικές αίθουσες και δεν έχει γυριστεί για καμία υπηρεσία streaming.

Πιστεύει ότι θα επιβιώσουν οι κινηματογράφοι κατά τη διάρκεια της καριέρας του; «Είναι μια δύσκολη ερώτηση», απαντάει μετά από σκέψη ο Σαλαμέ. «Πιστεύω ότι με το streaming, οι εταιρείες streaming έχουν λιγότερα κίνητρα να προσπαθήσουν να βγάλουν ταινίες στους κινηματογράφους, κάτι που είναι επικίνδυνο. Αλλά πιστεύω, εξίσου, ότι οι κινηματογράφοι θα επιβιώσουν και θα ευδοκιμήσουν. Και αυτό δεν σημαίνει ψεύτικη αισιοδοξία», υποστηρίζει.

Και θέλει να παίξει τον δικό του ρόλο σε όλο αυτό: «Νιώθω ότι η ευθύνη μου, ειδικά, ως νεαρός ηθοποιός δεν είναι τόσο να αναρωτιέμαι “Πώς θα κάνουμε τον κόσμο να ξαναέρθει σε αυτή την παραδοσιακή μορφή;” αλλά μάλλον “Πώς θα φέρουμε αυτή την παραδοσιακή μορφή στον κόσμο;”», λέει.

Ο Σαλαμέ πιστεύει ειλικρινά ότι η ταινία «Marty Supreme» θα βοηθήσει με τον δικό της τρόπο τις αίθουσες: «Πρόκειται για μια πρωτότυπη ταινία σε μια εποχή που δεν γυρίζονται πολλές πρωτότυπες ταινίες. Και δεν το λέω σαν πωλητής. Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρος λέγοντας “Αν αποφασίσετε να δείτε αυτή την ταινία, δεν θα απογοητευτείτε”. Είναι πραγματικά σαν σφεντόνα», λέει.

Ενας, δε, από τους τρόπους του νεαρού σταρ να «φέρει την ταινία στο κοινό» ήταν να ξεκινήσει μια πολύ πρωτότυπη διαφημιστική καμπάνια για το «Marty Supreme», σχολιάζει ο Πάτερσον στο BBC. Κατ’ αρχάς έγινε μια ψεύτικη «διαρροή» τηλεδιάσκεψης μάρκετινγκ στο Zoom, με τον ίδιο να προτείνει ολοένα και πιο παράλογες ιδέες. Ακόμη, έχει φορέσει ασορτί πορτοκαλί ρούχα σε πρεμιέρες τόσο με την κοπέλα του, την Κάιλι Τζένερ, όσο και με τη μητέρα του. Και τον τελευταίο μήνα, έχει προσφέρει μπουφάν με τον τίτλο της ταινίας σε άτομα που θεωρεί πραγματικά σπουδαία. Μέχρι στιγμής ανάμεσα τους είναι ο τραγουδιστής Φρανκ Οσιαν, ο πρώην παίκτης του NFL Τομ Μπρέιντι, και το παιδί θαύμα της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ. Ανάμεσά τους, δε, θα είναι και Βρετανοί, όπως ο επτά φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Λιούις Χάμιλτον, αλλά και ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ.

Ραπάροντας με τον μασκοφορεμένο EsDeeKid

Κατονομάζει επίσης τον Fakemink, τον underground λονδρέζο ράπερ, που πρόσφατα συνεργάστηκε με τον EsDeeKid από το Λίβερπουλ, ο οποίος αποκαλύπτει μόνο τα μάτια του και πολλοί εικάζουν ότι μπορεί να είναι ο Σαλαμέ, μεταμφιεσμένος. Αλλά όπως αποδείχτηκε, πριν από μικρό χρονικό διάστημα ΔΕΝ είναι. Ο Σαλαμέ, ο οποίος στο λύκειο είχε υιοθετήσει το χιπ χοπ ψευδώνυμο Lil Timmy Tim διέψευσε επιτέλους τις φήμες δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου ραπάρει μαζί με τον μασκοφορεμένο EsDeeKid σε ένα remix του «4Raws», που συγκαταλέγεται στις 40 κορυφαίες επιτυχίες του μουσικού.

Αλλά η τελική επιλογή του είναι εντελώς απροσδόκητη. Μετά από μακρά παύση και βαθιά σκέψη, ο Σαλαμέ αποκαλύπτει ότι είναι η Σούζαν Μπόιλ. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του κόσμου είναι θαυμαστής της 64χρονης πρώην σταρ του «Britain’s Got Talent», η οποία κατάφερε να έχει δύο άλμπουμ στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts. «Είχε το μεγαλύτερο όνειρο από όλους μας», εξηγεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο BBC, χωρίς ίχνος ειρωνείας.

«Ποιος δεν συγκινήθηκε από αυτό;», λέει για το βίντεο του 2009, με την σκωτσέζα τραγουδίστρια να ερμηνεύει στο talent show το «I Dreamed A Dream» από το μιούζικαλ «Οι Αθλιοι», αφήνοντας άναυδους τους πάντες, το οποίο έγινε viral στη συνέχεια χάρη στο YouTube και τα social media. «Το θυμάμαι σαν να είναι χθες», λέει στο BBC ο νεαρός σταρ, ο οποίος στα 30 του μοιάζει πανέτοιμος «να ονειρευτεί το δικό του όνειρο».

