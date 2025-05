Χριστοδουλίδης: Το «γιαβάς-γιαβάς» δεν βοηθά στο Κυπριακό – Αδιέξοδο στη συνάντηση με Τατάρ

Στην σκιά των προκλητικών δηλώσεων Ερντογάν από την επίσκεψή του στην κατεχόμενη Κύπρο, ολοκληρώθηκε η νέα συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στο Λήδρα Πάλας.

Η συνάντηση των δύο ηγετών δεν κατέληξε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος, αποχωρώντας από τη συνάντηση, είπε ότι «το γιαβάς-γιαβάς δεν βοηθά στο Κυπριακό».

Οπως μετέδωσε το ΚΥΠΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι το 50% του χρόνου της συνάντησης αναλώθηκε από τον Ερσίν Τατάρ στο θέμα των συλλήψεων στην Κυπριακή Δημοκρατία για υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα. «Δεν υπάρχει παρέμβαση από την εκτελεστική εξουσία στην δικαστική σε καμία δημοκρατική χώρα», εξήγησε με νόημα . Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες της δικαστικής, απαντώντας στις διαμαρτυρίες Τατάρ για το ζήτημα των διώξεων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, Κωστή Κωνσταντίνου, ο Ερσίν Τατάρ έκανε λόγο για «νέα ατμόσφαιρα», ενώ όταν ρωτήθηκε για το θέμα των διώξεων εναντίον σφετεριστών ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Υποστήριξε ότι το ζήτημα καθίσταται όλο πιο έντονο και ότι ζήτησε από τον ειδικό αντιπρόσωπο του γενικού γραμματέα στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, να μεταφέρει στη Νέα Υόρκη το μήνυμα ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιείται το περιουσιακό.

Top @UN official in #Cyprus, Colin Stewart, together with @ErsinrTatar and @Christodulides welcomed the members of the newly appointed Technical Committee on Youth for their first meeting today at Ledra Palace Hotel. #UNCyprusTalks@UNDPPA pic.twitter.com/f8ObLEyMMm

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) May 5, 2025