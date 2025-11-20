Χριστοδουλίδης: Τέσσερα θετικά σημεία από τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο Ερχιουρμάν

Συμφωνία για κοινή συνάντηση με την απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, με την επιστροφή της στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, επετεύχθη μεταξύ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν, κατά την διάρκεια της συνάντησης τους στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία.

Πέραν τούτου, οι δύο άνδρες σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν εξέφρασαν την ετοιμότητα τους να εργαστούν για μια νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

Η συνάντηση, υπό την αιγίδα του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, «έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Αλίμ Σιντίκ, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να διερευνήσουν άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις» σημειώνεται, ενώ, όπως αναφέρεται, έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης της κυρίας Ολγκίν και, ειδικότερα, για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον γενικό γραμματέα. Στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η κυρία Ολγκίν, από τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, όπου βρίσκεται.

Τα σημεία σύγκλισης

Μετά την συνάντηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε να εκτιμά θετικά το αποτέλεσμα της, ενώ παρουσίασε και τέσσερα θετικά σημεία που προέκυψαν από αυτήν. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον πρόεδρος της Κύπρου αυτά είναι:

Η συμφωνία για κοινή συνάντηση με τον Ερχιουρμάν και με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν, εντός Δεκεμβρίου Η επανέναρξη των συναντήσεων των διαπραγματευτών της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας για προετοιμασία νέας διευρυμένης συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ Οι επικείμενες επισκέψεις της κυρία Ολγκίν σε Ελλάδα και Τουρκία Η επίσκεψη στην Κύπρο του απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό Γιοχάνες Χαν εντός Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος της Κύπρου, το γεγονός ότι ξεκινάει μια διαδικασία με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, είναι πολύ θετικό.

Από την πλευρά του ο Ερχιουρμάν, όπως σημειώνει η κυπριακή εφημερίδα Philinews, κατέθεσε ένα «πακέτο» 10 προτάσεων. Πρόκειται για τις ακόλουθες:

♦ Επίλυση ζητημάτων σε σχέση με τους μεικτούς γάμους

♦ Διευκόλυνση των διόδων στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Διευκολύνσεις στα οδοφράγματα Αστρομερίτη/Ζώδια και Δερύνειας.

♦ Αγώνες ποδοσφαίρου μεταξύ παιδιών κάτω των 14 ετών υπό την Δικοινοτική Επιτροπή Νεολαίας

♦ Κοινή επίσκεψη των δύο ηγετών στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους,

♦ Τερματισμό συλλήψεων και κινήσεων που δημιουργούν αρνητικό κλίμα

♦ Επίλυση προβλημάτων στο θέμα του εμπορίου μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής,

♦ Ολοκλήρωση διαδικασίας στο θέμα του χαλουμιού,

♦ Επανίδρυση της Ad-Hoc Επιτροπής της ΕΕ

♦ Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,

♦ Παρουσία των δύο ηγετών στα έργα οδοποιίας που θα πραγματοποιηθούν στη νεκρή ζώνη από εργολήπτες.

