Χονγκ Κονγκ: Μοιραία τα μπαμπού για τη μεγάλη πυρκαγιά

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 270 αγνοούνται μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά που τύλιξε στις φλόγες ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς, που ξέσπασε λίγο πριν τις 3 το απόγευμα (τοπική ώρα), παραμένει άγνωστη. Ωστόσο η εξάπλωσής της οφείλεται στις σκαλωσιές από μπαμπού που είχαν χρησιμοποιήσει τα συνεργεία ανακαίνισης των κτιρίων.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έχει συλλάβει τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Οι ουρανοξύστες στους οποίους εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εγκαινιάστηκαν το 1983 και είχαν ύψος 31 ορόφων. Τα κτίρια ήταν καλυμμένα με σκαλωσιές από μπαμπού και πράσινο προστατευτικό ύφασμα.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το online περιοδικό The Conversation, oι σκαλωσιές από μπαμπού αποτελούν εδώ και αιώνες παράδοση στο Χονγκ Κονγκ. Γιατί όμως; Η απάντηση είναι εν μέρει ιστορική, εν μέρει τεχνική και εν μέρει οικονομική. Ωστόσο η πρόσφατη τραγωδία έχει ανάψει τη συζήτηση για την πυρασφάλεια και για το πότε και πού πρέπει να χρησιμοποιείται μπαμπού.

Ελαφρύ αλλά ισχυρό

Το μπαμπού είναι ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο αγρωστώδες φυτό με κοίλους, σωληνοειδείς βλαστούς που του προσδίδουν υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος. Ενας στύλος είναι αρκετά ελαφρύς ώστε να μεταφερθεί από μια σκάλα, αλλά και αρκετά ισχυρός όταν δεθεί και ενισχυθεί σωστά, ώστε να στηρίξει πλατφόρμες και εργάτες.

Τα συνεργεία δένουν τους στύλους σε πυκνά πλέγματα και τους συνδέουν στα κτίρια με στηρίγματα και άγκυρες. Οταν σχεδιαστεί σωστά, μια σκαλωσιά από μπαμπού μπορεί να αντέξει δυνατούς ανέμους και εργατικά βάρη.

Το Τμήμα Κτιρίων και το Τμήμα Εργασίας του Χονγκ Κονγκ δημοσιεύουν σαφείς οδηγίες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τέτοιων σκαλωσιών. Σκαλωσιές από μπαμπού χρησιμοποιούνται επίσης σε περιοχές της ηπειρωτικής Κίνας, της Ινδίας, καθώς και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Νότιας Αμερικής.

Φθηνό και ευέλικτο υλικό

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται σκαλωσιές από μπαμπού στο Χονγκ Κονγκ. Ο πρώτος είναι η ταχύτητα. Ενα έμπειρο συνεργείο μπορεί να «τυλίξει» ένα κτίριο γρήγορα, επειδή οι στύλοι είναι ελαφροί και μπορούν να κοπούν έτσι ώστε να ταιριάζουν σε ακανόνιστα σχήματα. Αυτό είναι σημαντικό σε στενούς δρόμους με περιορισμένη πρόσβαση για γερανούς.

Ο δεύτερος λόγος είναι το κόστος. Το μπαμπού κοστίζει μόλις ένα κλάσμα των μεταλλικών συστημάτων, επιτρέποντας στους εργολάβους να κρατούν χαμηλές τις προσφορές. Είναι επίσης εύκολο να προμηθευτεί κανείς το υλικό στην τοπική αγορά, γεγονός που μειώνει το κόστος των εργασιών συντήρησης και της βαφής.

Ο τρίτος είναι η παράδοση και η τεχνογνωσία. Οι σκαλωσιές από μπαμπού απεικονίζονται σε ένα διάσημο έργο κινεζικής τέχνης, το «Κατά μήκος του ποταμού στη γιορτή Τσινγκμίνγκ», ζωγραφισμένο από τον Ζανγκ Ζεντούν, ο οποίος έζησε μεταξύ 1085-1145. Το Χονγκ Κονγκ εξακολουθεί να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί τεχνίτες σκαλωσιών από μπαμπού, και η τέχνη αυτή παραμένει μέρος της κατασκευαστικής κουλτούρας της πόλης.

Αυτοί οι παράγοντες εξηγούν γιατί το μπαμπού παραμένει ορατό στον ορίζοντα της πόλης, ακόμη και όταν τα μεταλλικά συστήματα κυριαρχούν. Σε αντίθεση με το μέταλλο, που παράγεται σε υψικαμίνους, το μπαμπού αναγεννάται γρήγορα και απαιτεί ελάχιστη επεξεργασία ώστε να μετατραπεί σε στύλο, κάτι που μειώνει το συνολικό κλιματικό αποτύπωμά του.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Δύο είναι οι βασικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις σκαλωσιές από μπαμπού. Ο πρώτος, όπως απέδειξε η τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ, είναι η φωτιά. Το ξηρό μπαμπού είναι εύφλεκτο και το πράσινο πλαστικό δίχτυ που συχνά καλύπτει τις σκαλωσιές καίγεται επίσης ταχύτατα.

Στην πυρκαγιά του Τάι Πο πλάνα και αναφορές δείχνουν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα κατά μήκος των σκαλωσιών και του διχτυού και στην πρόσοψη των κτιρίων.

Για αυτόν τον λόγο γίνονται εκκλήσεις για χρήση μη εύφλεκτων προσωρινών κατασκευών σε κατοικημένα κτίρια, ή τουλάχιστον για χρήση επιβραδυντικών υλικών και επεξεργασμένου μπαμπού, καθώς και για την πρόβλεψη κενών στην σκαλωσιά, έτσι ώστε η φωτιά να μην μπορεί να περάσει εύκολα από τμήμα σε τμήμα.

Ο δεύτερος κίνδυνος σχετίζεται με τη μεταβλητότητα και τις καιρικές συνθήκες. Το μπαμπού είναι φυσικό υλικό και η αντοχή του ποικίλλει ανάλογα με το είδος, την ηλικία και την υγρασία. Οι δεσμοί μπορεί να χαλαρώσουν και οι καταιγίδες αποτελούν συνηθισμένο κίνδυνο.

Οι οδηγίες

Με ενημερωμένες οδηγίες και κανονισμούς, οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τους παραπάνω κινδύνους. Πιο συγκεκριμένα, έχουν τεθεί κανόνες όσον αφορά το υλικό (όπως για την ηλικία και τη διάμετρο), ενώ προβλέπονται υποχρεωτικός εξοπλισμός σύνδεσης με το κτίριο, μεταλλικά στηρίγματα και συχνοί έλεγχοι, ειδικά πριν από την έλευση κακοκαιρίας.

Τον Μάρτιο του 2025, το Γραφείο Ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ όρισε ότι τουλάχιστον το 50% των νέων δημόσιων έργων πρέπει να χρησιμοποιούν μεταλλικές σκαλωσιές. Ενθάρρυνε επίσης τη χρήση μετάλλου σε εργασίες συντήρησης, όπου αυτό είναι εφικτό. Κυβερνητικές ανακοινώσεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο επιβεβαίωσαν αυτή την απαίτηση και πιστοποίησαν μια σταδιακή μετάβαση, ανάλογα με τη δυνατότητα εφαρμογής ανά έργο.

Σε ιδιωτικές κατασκευές η χρήση μπαμπού εξακολουθεί να επιτρέπεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, όμως για τα δημόσια έργα το νέο κυρίαρχο πρότυπο είναι το μέταλλο, γεγονός που σηματοδοτεί μια στροφή σε μη εύφλεκτα συστήματα.

Το δίδαγμα από το Χονγκ Κονγκ δεν είναι ότι το μπαμπού, ως σκαλωσία, είναι «καλό» ή «κακό». Σε μικρής κλίμακας και σύντομης διάρκειας εργασίες που εδράζονται στο έδαφος και εκτελούνται σε στενούς δρόμους με περιορισμένους προϋπολογισμούς, τα πλεονεκτήματα της χρήσης μπαμπού είναι σαφή.

Αλλά σε ψηλά και πολυκατοικημένα κτίρια, ιδίως με πρόσοψη καλυμμένη με δίχτυ, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς, απαιτούνται πολύ αυστηρότεροι έλεγχοι.

Οι σκαλωσιές από μπαμπού βοήθησαν στο κτίσιμο της πόλης επειδή ήταν γρήγορες, έξυπνες και οικονομικές. Σήμερα, ωστόσο, είναι αναγκαία μια πιο αυστηρή γραμμή, με δυο λόγια χρήση των κατάλληλων εργαλείων για την κατάλληλη δουλειά. Και όταν οι κίνδυνοι αυξάνονται, μετάβαση σε μη εύφλεκτα συστήματα.

Ετσι, οι Αρχές αφενός θα τιμούν μια περήφανη παράδοση, αφετέρου οι κάτοικοι κτιρίων που περιβάλλονται από σκαλωσιές θα νιώθουν ασφαλείς στα σπίτια τους.

