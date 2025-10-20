220
Η κατεστραμμένη άτρακτος του αεροσκάφους στη θάλασσα, ενώ πλησιάζουν διασώστες με βάρκα | REUTERS/Tyrone Siu
Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα κατά την απογείωση – Δύο νεκροί

Το Boeing 747 βγήκε εκτός διαδρόμου, για άγνωστη αιτία, παρέσυρε ένα όχημα περιπολίας του αεροδρομίου και σκότωσε τους δύο επιβαίνοντές του. Δεν έπαθαν τίποτα τα τέσσερα μέλη του πληρώματος

Protagon Team Protagon Team 20 Οκτωβρίου 2025, 10:25
Ενα εμπορικό αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και έπεσε στη θάλασσα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του προσωπικού εδάφους.

Η πτήση EK9788 της Emirates έφτανε από το Ντουμπάι περίπου στις 3:50 το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα (στις 22:50 το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας) όταν βγήκε εκτός διαδρόμου και συγκρούστηκε με ένα όχημα περιπολίας του αεροδρομίου.

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα σκοτώθηκαν, ενώ τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επέζησαν της συντριβής. Το αεροσκάφος άνοιξε στη μέση και το ένα τμήμα βυθίστηκε.

Πρόκειται για ένα από τα πιο θανατηφόρα αεροπορικά ατυχήματα των τελευταίων ετών στο Χονγκ Κονγκ, καθώς το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης έχει καλό ιστορικό ασφαλείας.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων. Πρόσθεσε πως ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το πλήρωμα είχε λάβει τις σωστές οδηγίες, ενώ το όχημα περιπολούσε σε παράδρομο σε ασφαλή απόσταση, εκτός της περίφραξης του διαδρόμου απογείωσης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το όχημα παρασύρθηκε από το αεροσκάφος και έπεσε και αυτό στη θάλασσα. Δύτες ανέσυραν τα δύο πτώματα.

