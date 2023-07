Χιλιάδες κόσμου στο Pride της Βουδαπέστης παρά τον καύσωνα

Χιλιάδες Ούγγροι αψήφησαν την αφόρητη ζέστη και συμμετείχαν στην ετήσια Παρέλαση Υπερηφάνειας στη Βουδαπέστη το Σάββατο, διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν απέναντι στους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους.

Οπως θύμισε το Reuters στο σχετικό τηλεγράφημά του, η ουγγρική κυβέρνηση, η οποία προωθεί μια υπερσυντηρητική ατζέντα, το 2021 απαγόρευσε τη δημόσια «επίδειξη και διαφήμιση της ομοφυλοφιλίας» σε άτομα κάτω των 18 ετών, ένα γεγονός που επικρίθηκε δριμύτατα τόσο από την ΕυρωπαΙκή Ενωση όσο και από ακτιβιστές και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Βασικό μας μέλημα αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε ενωμένη την κοινότητα και να παρέχουμε έναν χώρο όπου όλοι θα μπορούν να ζουν όπως είναι και να βρίσκονται ανάμεσα σε ανθρώπους που τους υποστηρίζουν, ανεξάρτητα από την πολιτική κατάσταση την οποία βιώνουμε όλοι», είπε ένας εκπρόσωπος του Pride, ο Μάτε Χιντβέγκι.

Μετά την ψήφιση του παραπάνω νόμου «ο αριθμός των συμμετεχόντων στην Παρέλαση Υπερηφάνειας σχεδόν διπλασιάστηκε», πρόσθεσε.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν σημαίες αλλά και ομπρέλες στα χρώματα του ουράνιου τόξου, χόρευαν και τραγουδούσαν καθώς διέσχιζαν το κέντρο της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Σημειώνεται ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις για την Παρέλαση επιτρεπόταν να προβάλλονται μόνο αργά τη νύχτα αλλά τα περισσότερα κανάλια δεν πήραν καν το ρίσκο να τις παίξουν, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Telex.hu.

Ούτε οι διοργανωτές, ούτε η κυβέρνηση ανακοίνωσαν κάποιον αριθμό, ωστόσο οι αυτόπτες μάρτυρες υπολογίζουν ότι οι συμμετέχοντες έφτασαν τις 10.000, παρά το πολύπλευρο μποϊκοτάζ αλλά και τον καύσωνα, ανέφερε το Reuters.

Την Παρασκευή οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ελλάδας και άλλων 35 χωρών προέτρεψαν την Ουγγαρία να προστατεύσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων και να καταργήσει τους νόμους με τους οποίους επιτρέπονται οι διακρίσεις σε βάρος τους. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Ντέιβιντ Πρέσμαν και πολλοί άλλοι διπλωμάτες συμμετείχαν στο Pride.

