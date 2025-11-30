Χατζηδάκης: Οι αγροτικές πληρωμές επιστρέφουν στην κανονικότητα

Απαντήσεις για το αγροτικό ζήτημα δίνει, μέσω συνέντευξης στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, παραθέτοντας, ταυτόχρονα, στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για τον Προϋπολογισμό, όπως και για τις κυβερνητικές δράσεις που έχουν στόχο την αύξηση των εισοδημάτων αλλά και την καταπολέμηση της ακρίβειας.

«Γυρνάμε σελίδα και περνάμε σε μια νέα κανονικότητα για τις πληρωμές των επιδοτήσεων των αγροτών. Δυο πράγματα επισημαίνω: Πρώτον, ότι σε σχέση με το 2024, οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι αγρότες μας φέτος θα είναι περισσότερες. Και δεύτερον, ότι, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλήξαμε σε ένα υβριδικό σύστημα για φέτος και οριστικό για του χρόνου καταβολής των επιδοτήσεων, με βάση το οποίο η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα από τις Βρυξέλλες. Ενώ η κατανομή μεταξύ των αγροτών γίνεται με πιο δίκαιο τρόπο», αναφέρει ο κ.Χατζηδάκης,

Εξηγεί ότι η προκαταβολή είναι φέτος στο 75% σε σχέση με πέρσι, 363 εκατ. έναντι 476 εκατ. ευρώ, καθώς σε 44.000 αγρότες θα γίνουν πρόσθετοι έλεγχοι, ενώ έχουν αποκλειστεί από την πληρωμή επιπλέον 2.000 ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων εκείνοι που έχει εντοπίσει η Οικονομική Αστυνομία. «Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί, με την εκκαθάριση, θα είναι το ίδιο με πέρυσι, διότι θα γίνει ανακατανομή υπέρ των αγροτών που κάνουν ειλικρινείς δηλώσεις. Αυτοί θα πάρουν τελικά υψηλότερη επιδότηση».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, οι αγρότες θα λάβουν μέσα στο 2025 πόρους ύψους 3,7 δισ. ευρώ. «Ηδη έχουν προχωρήσει πληρωμές 1,9 δισ. ευρώ. Αυτές τις μέρες προχωρούμε σε μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, πέρσι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ. Στηρίζουμε, λοιπόν, τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε».

Στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες επιδοτήσεις, ο κ.Χτζηδάκης αναφέρει: «Δεν αρνηθήκαμε ποτέ τις ευθύνες μας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα, τονίζοντας ότι δεν τα καταφέραμε. Τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζονται ότι επί των ημερών τους όλα ήταν τέλεια. Μπορεί και να ήταν και να μην το κατάλαβε κανένας Ελληνας. Οι πολίτες μάς κρίνουν όλους και αποφασίζουν».

Για τον προϋπολογισμό του 2026, αναφέρει ότι περιλαμβάνει πρωτοβουλίες από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι πάνω από 4 εκατ. Ελληνες, ενώ αναμένονται και οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. «Στόχος μας είναι -και το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια- η πρόοδος της οικονομίας να επιστρέφει στους πολίτες, με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Την ίδια, όμως, στιγμή, φροντίζουμε να τηρούμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και να μην υπερβαίνουμε τις αντοχές της οικονομίας», υπογραμμίζει ο κ.Χατζηδάκης.

Και προσθέτει πως η Ελλάδα «αναπτύσσεται σταθερά με υπερδιπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει: «Μεταξύ 2019-2025, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί σε σταθερές τιμές κατά 96%. Οι εξαγωγές αγαθών έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο. Η ανεργία έχει μειωθεί από το 17,9% στο 8,2% τον Σεπτέμβριο 2025 και έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατ. νέες θέσεις εργασίας. Εχουν μειωθεί ή καταργηθεί 83 διαφορετικοί φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, τα κόκκινα δάνεια σε τράπεζες και servicers έχουν μειωθεί από 92 δισ. ευρώ το 2019 σε 74 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2025. Παράλληλα, οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί από 143 δισ. ευρώ το 2019 στα 204 δισ. ευρώ το 2024, με τα 3/5 της αύξησης να προέρχονται από νοικοκυριά. Ενώ αποτελεί απόδειξη της προόδου που έχει σημειωθεί ότι το 2023, για πρώτη φορά, επέστρεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι Έλληνες, από ό,τι έφυγαν: 42.700 και 32.800 αντίστοιχα. Δεν ισχυρίζομαι βεβαίως ότι η Ελλάδα έγινε Ελβετία. Όμως κανείς δεν μπορεί να λέει ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 2019».

Για την ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρει πως από τις αρχές τις ερχόμενης χρονιάς και καθώς θα εξελίσσονται οι σχετικές πρωτοβουλίες, θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορά στις τσέπες των πολιτών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News