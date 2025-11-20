«Χασάπης» στην Εξεταστική: Πού αναφέρομαι στη δικογραφία; Ποια είναι η κατηγορία;

Σε αντίθεση με τον -κατά δήλωσή του- φίλο του, Γιώργο Ξυλούρη, ο Γιώργος Στρατάκης, ευρύτερα γνωστός ως «Χασάπης» από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για να απαντήσει σε όσα του καταλογίζονται.

«Στην οικογένεια μου υπήρχε ηρεμία μέχρι που ένα πρωί βρέθηκε το όνομα μου στην αρνητική πλευρά της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούμε κάθε ημέρα και διαβάζουμε εγώ τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, σε εγκληματική οργάνωση και είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό μου έχει δημιουργήσει τρομερή ψυχολογική πίεση και τεράστια οικονομική ζημιά. Με χαρά είμαι σήμερα εδώ για να καταλάβω ποια είναι αυτά τα πράγματα για το οποία κατηγορούμαι», δήλωσε στην αρχή της κατάθεσής του ως μάρτυρας στην Επιτροπή.

Οσο για την προσωνυμία «Χασάπης», είπε ότι οφείλεται και του προσκολλήθηκε από τα ΜΜΕ. «Εχω κρεοπωλείο και η περιοχή μου και οι φίλοι μου Ανδρέα με φωνάζουν. Το “Χασάπης” είναι πιασάρικο τηλεοπτικό εμπορικό, αλλά στον τόπο μου ως Αντρέα με γνωρίζει όλος το τόπος».

Ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ

Και μιας ο λόγος περί Αντρέα, ο Γιώργος Στρατάκης, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ στην Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη, είπε πως ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ. «Ημουν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να μην κρυβόμαστε. Εγώ και η οικογένειά μου από τότε που γεννηθήκαμε, ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μία ατάκα που προκάλεσε νέα αναταραχή μεταξύ των μελών της Εξεταστικής.

«Και μετά πώς κατεβήκατε με τη Νέα Δημοκρατία;» επέμεινε ο κ. Λαζαρίδης.

«Ναι -απάντησε ο μάρτυρας- το 2019 κατέβηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούσαμε μια απερίγραπτη κατάσταση ο αγροτικός κόσμος με την τότε κυβέρνηση. Αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πλέον δεν είμαι τίποτα. Είμαι πολιτικά άστεγος», πρόσθεσε υπό τον γέλωτα μελών της Επιτροπής.

Στη συνέχεια της κατάθεσής του, ο κ. Στρατάκης επιβεβαίωσε πως ήταν άμισθος -όπως είπε- σύμβουλος του Μάκη Βορίδη επί υπουργίας του: «Θα κάλυπτε το υπουργείο τα έξοδα μεταφοράς μου και διαμονή αν χρειαζόταν. Εκδόθηκε ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες σε αυτά περιορίστηκε δική μου συμμετοχή. Δεν τον γνώριζα τον Βορίδη. Τον γνώρισα τότε ως υπουργό. Μετά τον Ιανουάριο το 2021 φεύγοντας από το υπουργείο δεν ξανασχολήθηκα», δήλωσε.

«Ειμαστε φίλοι με τον Ξυλούρη»

Οσο για τη σχέση του με τον «Φραπέ», απάντησε ότι είναι φίλοι: «Με τον Γιώργο Ξυλούρη είμαστε φίλοι. Είναι πρόεδρος στην Ενωση Σουλτανίνας που είμαι μέλος. Είναι μεγάλος κτηνοτρόφος και αγοράζουμε κάθε χρόνο ζώα από αυτόν που πάνε σε κατανάλωση. Αυτή είναι η επαγγελματική μας σχέση».

Σε άλλο ερώτημα για τις επιδοτήσεις που λάμβανε και λαμβάνει, υποστήριξε ότι καλλιεργεί 65 στρέμματα ελιάς και μαζί με τα ζώα του – επιδοτείται για 60 ζώα – το 2015 πήρε 11.000 ευρώ και από το 2015 με την καρατόμηση από τις δενδρώδεις καλλιέργειες πήρε πέρυσι βασική ενίσχυση 3.000 ευρώ. Αντίστοιχα, η σύζυγός του έλαβε 3.150 ευρώ για 65-75 ζώα, ο γιος του 850 ευρώ και τα μεγαλύτερα παιδιά κατ’εκτίμηση 4.500-5.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε πως από το 1985 έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν είχε ποτέ πρόβλημα. «Ουδέποτε είχα δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα», υπογράμμισε, διερωτώμενος από που προκύπτει οιαδήποτε ενοχή του:

«Με κατηγορείτε κάθε μέρα και με έχετε καταδικάσει. Κινδυνεύετε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου. Από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου ποια είναι η κατηγορία.»

Οπως είπε, στο παρελθόν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς από τον ΕΦΚΑ και την Εφορία λογαριασμούς επειδή είχε τεθεί επικεφαλής υπερχρεωμένου συνεταιρισμού.

Κατά τη διαρκεια της κατάθεσής του ο Ανδρέας Στρατάκης είχε έντονο διαπληκτισμό με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα.

Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Βασίλη Κόκκαλη, ο μάρτυρας τού είπε «από εσάς κ. Κόκκαλη δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Δεν με έχετε κατηγορήσει για κάτι. Ο διπλανός σας όμως ο κ. Μπάρκας το έχει κάνει», για να ακολουθήσει ο εξής έντονος διάλογος:

Στρατάκης: Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Και εσύ προσωπικά από τα Αθηναϊκά πάνελ που βγαίνεις και ρητορεύεις.

Μπάρκας: Εγώ; Η δικογραφία…

Στρατάκης: Πού αναφέρομαι στην δικογραφία. Πού αναφέρομαι; Μου έχετε διαλύσει το σπίτι. Μας έχετε στοχοποιήσει. Τι νομίζετε; Ότι το σπίτι μας είναι μπες βγες; Πείτε μου μια κατηγορία. Πείτε μου πού αναφέρομαι στην δικογραφία, έστω μια αναφορά στο όνομά μου.

Μπάρκας: Να ανακαλέσει ο μάρτυρας

Στρατάκης: Δεν ανακαλώ τίποτα. Όταν βγαίνεις στα τηλεοπτικά πάνελ και λες «ο χασάπης ο εγκληματίας»

Μπάρκας: Να μου μιλάς στον πληθυντικό.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News