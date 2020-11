Χάρη στον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Φλιν έδωσε ο Τραμπ

Οσο έχει τη δυνατότητα για ενέργειες στις οποίες μόνο ένας πρόεδρος μπορεί να προχωρήσει, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ μοιάζει διατεθειμένος να την εκμεταλλευτεί για να «καθαρίσει» με εκκρεμότητες και σκοτεινά σημεία που άφησε η θητεία του.

Την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι απένειμε χάρη στον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Φλιν, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του για ψευδορκία στο FBI κατά τη διάρκεια των ερευνών για την ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020